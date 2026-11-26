La Juventus ha lanciato una campagna contro i comportamenti di controllo nelle relazioni, con un video che coinvolge alcune calciatrici della Prima Squadra e dell’Under 19 femminili. L’iniziativa There Is No “10/10, But” è stata presentata il 25 novembre 2026, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Realizzata con Fondazione Libellula, la campagna si rivolge alla comunità bianconera, con particolare attenzione ai giovani e alle prime relazioni. La fondazione collabora con la Juventus dal 2022 nella prevenzione della violenza di genere e delle discriminazioni.

Scelti dalla redazione Violenza contro le donne, i Carabinieri nei centri commerciali di Torino e Grugliasco fino al 29 novembre

Dal gioco dei voti al controllo del partner

Il video riprende il formato social “a 10/10, but…”: si assegna un voto al partner ideale scherzando su abitudini e piccoli difetti. Il tono cambia quando le domande riguardano chi pretende di sapere sempre dove si trova il partner, si arrabbia se esce con gli amici, ne controlla il telefono o ne limita la libertà.

Come mostra il video ripreso dal TGR Piemonte, davanti a queste domande le atlete rispondono con uno zero oppure si allontanano. Il gioco si interrompe e il messaggio finale chiarisce che alcuni comportamenti non sono accettabili.

L’obiettivo della campagna è distinguere le differenze personali dai comportamenti di controllo e possesso che possono essere scambiati per manifestazioni d’affetto.

Una campagna che parte dal linguaggio dei social

La scelta del formato ha un risvolto concreto: il pubblico riconosce il gioco prima che il video ne cambi le regole. Il club accompagna il lancio con i dati della Survey TEEN 2026 della Fondazione Libellula, condotta tra adolescenti dai 14 ai 19 anni. Nel campione, l’85% ha dichiarato di avere visto contenuti che normalizzano gelosia o controllo, mentre il 34% considera la gelosia un segno d’amore. Sono risposte raccolte in una rilevazione, non una misura della frequenza dei comportamenti in tutte le coppie italiane.

Il video è disponibile nella pagina ufficiale della Juventus. Per chi cerca informazioni o aiuto il riferimento nazionale è il 1522, servizio pubblico antiviolenza e antistalking.