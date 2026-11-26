Le società di persone indicate nell’elenco della Camera di commercio di Torino hanno tempo fino all’8 febbraio 2027 per regolarizzare la PEC iscritta al Registro imprese. La Camera ha avviato un procedimento per cancellare gli indirizzi risultati irregolari: l’avviso camerale prevede, in alternativa, il rinnovo della casella già dichiarata o l’iscrizione di un nuovo indirizzo.

Se la posizione non viene regolarizzata, il conservatore dispone la cancellazione della PEC irregolare. Quando ricorrono i presupposti, può seguire un procedimento per assegnare un domicilio digitale d’ufficio e applicare una sanzione. La procedura riguarda l’indirizzo, non la cancellazione della società dal Registro imprese.

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Chi è interessato e come controllare

L’avviso riguarda le società di persone comprese nell’elenco allegato. La Camera ha individuato indirizzi non validi o revocati attraverso controlli automatizzati basati sui dati estratti il 17 novembre 2026.

La pagina camerale del procedimento rimanda all’elenco delle società interessate. Avviso ed elenco sono pubblicati anche sull’Albo camerale online.

Il domicilio digitale è il recapito elettronico ufficiale dell’impresa, utilizzato per comunicazioni con valore legale. La PEC iscritta deve essere attiva, valida e nella titolarità esclusiva dell’impresa: non può essere condivisa tra più società.

Per controllare quale indirizzo risulta iscritto, la Camera indica anche la visura dell’impresa, ottenibile gratuitamente tramite il cassetto digitale. Per verificare il funzionamento della casella suggerisce di inviarle un messaggio e, in caso di problemi, contattare il gestore.

Come regolarizzare la PEC

L’avviso indica due possibilità. La società può iscrivere un nuovo indirizzo PEC, presentando una pratica di variazione al Registro imprese, oppure rinnovare presso il gestore la casella già dichiarata. In quest’ultimo caso, precisa la Camera, non occorre inviare una nuova comunicazione al Registro.

La comunicazione di un nuovo indirizzo avviene tramite una pratica telematica di Comunicazione Unica. La Camera fornisce le istruzioni e le piattaforme disponibili; per la variazione da parte di una società indica il modello S2. La scheda camerale sulla variazione segnala l’esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria. Restano distinti gli eventuali costi del servizio presso il gestore.

Cosa accade dopo la scadenza

In assenza di regolarizzazione entro il termine, il conservatore dispone la cancellazione d’ufficio dell’indirizzo irregolare. L’avviso precisa che, dove ne ricorrano i presupposti, si avvia poi il procedimento per l’assegnazione di un domicilio digitale d’ufficio con sanzione amministrativa.

Il domicilio assegnato d’ufficio è abilitato alla sola ricezione ed è consultabile dal rappresentante dell’impresa tramite il cassetto digitale. Può essere usato per notificare atti alla società, ma non sostituisce una casella PEC utilizzabile anche per inviare messaggi.

Per chiarimenti e per visionare gli atti, l’avviso indica il Settore Staff del Conservatore e Coordinamento di Area, in via San Francesco da Paola 24 a Torino, previo appuntamento: telefono 011 5716 901 o 011 5716 904, PEC ufficio.conservatore@to.legalmail.camcom.it.

Due date da non confondere: il 9 gennaio è indicato nell’avviso come termine della pubblicazione all’Albo, mentre la scadenza per regolarizzare è l’8 febbraio 2027. Il primo passo è verificare di essere nell’elenco e capire con il gestore se lo stesso indirizzo si può riattivare.