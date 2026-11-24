Leonardo ha premiato L.M.A., Data F. e SSE – Sofiter System Engineering, tre PMI piemontesi che nel 2026 hanno ottenuto la validazione dei propri obiettivi di decarbonizzazione da parte della Science Based Targets initiative (SBTi). Secondo il resoconto di Torino Oggi, i riconoscimenti sono stati consegnati il 24 novembre nello stabilimento di Caselle, alla conclusione di un percorso con le imprese della filiera aerospaziale.

Il premio riguarda traguardi climatici futuri: la validazione degli obiettivi non certifica da sola riduzioni delle emissioni già conseguite. Per Leonardo il coinvolgimento dei fornitori rientra in un impegno più ampio, che ha come scadenza il 2028.

Il percorso a Caselle e le imprese premiate

L’incontro ha concluso un ciclo di workshop promosso da Leonardo e dal Distretto Aerospaziale Piemonte (DAP), rivolto alle imprese della filiera iscritte al Distretto. Avviato circa un anno prima, il percorso era dedicato alla condivisione di strumenti e competenze sull’efficienza energetica e sulla decarbonizzazione.

L.M.A. e Data F. svolgono lavorazioni meccaniche di parti aeronautiche; SSE opera nei servizi di ingegneria per l’aerospazio. Per assegnare il Sustainable Supplier Award 2026, Leonardo ha considerato la rilevanza dei fornitori per i propri obiettivi climatici, le loro valutazioni e performance ambientali, sociali e di governance, oltre all’avvio di progetti di efficienza energetica e decarbonizzazione.

Il presidente del DAP, Maurizio De Mitri, ha indicato nell’affiancamento alle PMI su energia, decarbonizzazione e competenze digitali una priorità del Distretto, collegandola alla competitività e alla capacità della filiera di affrontare le trasformazioni.

Che cosa significa la validazione SBTi

La validazione SBTi valuta gli obiettivi presentati dalle imprese rispetto ai criteri dell’iniziativa. Riguarda dunque il traguardo e non equivale, da sola, a una certificazione dei risultati di riduzione già raggiunti.

Il resoconto della premiazione non specifica le percentuali di riduzione, gli anni di riferimento o le scadenze dei singoli obiettivi delle tre PMI, né quantifica le eventuali riduzioni già ottenute. Il riconoscimento non permette quindi di misurare l’impatto degli interventi sulle emissioni o sulla competitività delle aziende.

Perché Leonardo coinvolge i fornitori

Il percorso di Caselle si collega anche alle emissioni indirette associate agli acquisti del gruppo. Nella sua rendicontazione ambientale, Leonardo indica l’obiettivo di arrivare entro il 2028 a fornitori con propri obiettivi climatici basati sulla scienza, rappresentativi del 58% delle emissioni relative alle categorie di beni e servizi acquistati e beni strumentali.

La percentuale misura il peso dei fornitori in termini di emissioni nelle categorie considerate: non è una riduzione del 58% delle emissioni e non rappresenta il 58% del numero totale dei fornitori. Nel documento il gruppo indica il coinvolgimento della filiera come leva per raggiungere il traguardo e riferisce di programmi di formazione sulla sostenibilità e sulla relativa rendicontazione.

Il passaggio successivo, per valutare gli effetti del percorso, sarà confrontare gli obiettivi delle imprese con gli interventi realizzati e con i risultati misurati nel tempo.