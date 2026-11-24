Il Reparto di Prossimità della Polizia Locale di Torino è intervenuto su 86 casi di violenza contro le donne nell’ultimo anno, contro i 51 dell’anno precedente. Il dato, diffuso nel bilancio della Città di Torino alla vigilia del 25 novembre, riguarda i casi seguiti dal reparto e non il totale delle violenze avvenute in città.

Il sostegno nei quartieri e il significato dei dati

Gli interventi hanno riguardato maltrattamenti, stalking, molestie, minacce e altri reati ai danni di donne. Secondo il Comune, il reparto ha fornito aiuto immediato, supporto e orientamento, oltre a perseguire i responsabili. La sua presenza nei quartieri favorisce l’emersione dei bisogni e l’attivazione di percorsi di sostegno, in collaborazione con i servizi comunali e la rete territoriale.

Il confronto segnala un aumento dei casi seguiti, ma non chiarisce da solo se siano cresciute le violenze, le richieste di aiuto o la capacità del servizio di intercettare le situazioni. Il Comune non precisa le date di inizio e fine del periodo indicato come «ultimo anno».

Il flash mob in piazza San Giovanni

Il 24 novembre 2026 gli agenti del Reparto di Prossimità hanno partecipato a un flash mob in piazza San Giovanni, disponendosi in semicerchio attorno a scarpe rosse, simbolo della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa ha accompagnato la diffusione del bilancio.

L’assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale, Marco Porcedda, ha ricordato che le donne in difficoltà «possono rivolgersi alle istituzioni per trovare ascolto ed aiuto».

La sala di ascolto annunciata in Questura

Separatamente dall’attività della Polizia Locale, la Questura di Torino ha annunciato una sala di ascolto nei locali della Squadra mobile, destinata anche alle donne che decidono di denunciare violenze. Secondo la ricostruzione della Tgr Piemonte, l’iniziativa rientra nel progetto «Una stanza tutta per sé» ed è stata annunciata dopo un incontro tra il questore Massimo Gambino e Ivana Celona, presidente del Torino Soroptimist Club. Non è precisata una data di apertura della sala.

Dove chiedere aiuto

Il 1522 è il numero pubblico gratuito, attivo 24 ore su 24, per chi subisce violenza o stalking. Si può contattare anche via chat dal sito. In caso di pericolo immediato, il numero di emergenza è il 112.