La sicurezza è «una priorità del Paese, non solo delle città» e va affrontata affiancando al controllo del territorio politiche sociali, istruzione e rigenerazione urbana. È la posizione del sindaco di Torino Stefano Lo Russo, espressa al Foglio nel confronto sulla sicurezza in vista di un incontro dei sindaci Pd a Verona. Le dichiarazioni non indicano nuove misure operative per Torino.

Lo Russo, coordinatore dei sindaci democratici, sostiene che il presidio del territorio e la repressione non bastino da soli. Nella sua proposta rientrano la rigenerazione delle città, la coesione, l’istruzione e le risposte ai bisogni economici delle persone.

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La critica al governo sulle forze dell’ordine

Il sindaco critica il governo, sostenendo che le forze dell’ordine abbiano organici sottodimensionati e denunciando il blocco del turnover e turni di lavoro gravosi. A suo giudizio, queste condizioni rendono difficile il presidio del territorio. Il resoconto delle sue dichiarazioni non riporta dati quantitativi a sostegno della valutazione.

Il confronto dei sindaci Pd a Verona

La posizione si inserisce nel lavoro sulla piattaforma programmatica del centrosinistra. «Da Verona vogliamo dare un contributo», ha detto Lo Russo al Foglio. La due giorni dei sindaci Pd, convocata dalla segretaria Elly Schlein, prenderà il via venerdì 27 novembre. Secondo il resoconto, al confronto sulla sicurezza parteciperà anche la sindaca di Genova Silvia Salis.

L’iniziativa politica è distinta dalla 43ª assemblea nazionale dell’ANCI, anch’essa a Verona, in programma dal 25 al 27 novembre. Fra i temi dell’assemblea figura la sicurezza urbana.

Per Torino, le dichiarazioni del sindaco delineano una posizione politica: non precisano interventi comunali, risorse o tempi di attuazione. Il prossimo passaggio indicato è il confronto tra gli amministratori Pd sulla proposta da portare al centrosinistra.