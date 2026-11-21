L’europarlamentare di Fratelli d’Italia Giovanni Crosetto ha espresso solidarietà al consigliere comunale torinese del Pd Abdullahi Ahmed, dopo che Roberto Vannacci ha pubblicato sui social la foto di un suo manifesto elettorale con un messaggio sul futuro dell’Italia e dell’Occidente. Anche il sindaco Stefano Lo Russo ha condannato le parole del leader di Futuro Nazionale. Ahmed ha replicato rivendicando il diritto di partecipare alla vita democratica.

La vicenda, sviluppatasi tra il 20 novembre e le 15:45 del 21 novembre 2026, ha suscitato reazioni in diversi schieramenti. Il confronto riguarda l’uso dell’immagine di un amministratore eletto accanto a un messaggio su religione e colore della pelle; non riguarda un provvedimento del Comune.

Il post di Vannacci e la replica del consigliere

Come riporta la ricostruzione di TorinoOggi, Vannacci ha accompagnato la foto del manifesto con una previsione sull’Italia e sull’Occidente come società islamiche e con la pelle scura. Nel messaggio ha richiamato il proprio libro in uscita e ha indicato la prosecuzione del sostegno all’Ucraina come risposta sbagliata. La previsione è una posizione politica di Vannacci, non un dato demografico accertato.

Nella replica riportata da Quotidiano Piemontese, Ahmed ha ricordato che la partecipazione democratica è un diritto e ha respinto l’idea di dover chiedere un permesso per intervenire nel dibattito pubblico. Ha inoltre ironizzato sull’uso della sua immagine per promuovere il libro e riferito di commenti razzisti e islamofobi comparsi sotto il post.

Nei giorni precedenti alcuni manifesti del consigliere in via Verdi erano stati imbrattati con scritte offensive. È un episodio distinto dal messaggio sui social: le informazioni disponibili non attribuiscono a Vannacci quelle scritte.

La condanna di Lo Russo e la presa di distanza di Crosetto

Il sindaco Lo Russo ha espresso vicinanza ad Ahmed, definendo gravi e vergognose le parole di Vannacci. Secondo il primo cittadino, il messaggio usa il colore della pelle e la religione come strumenti di propaganda e alimenta pregiudizi e divisioni.

Anche Crosetto, in un intervento su Facebook riportato da Cuneodice, ha giudicato inaccettabile il messaggio e ha espresso solidarietà al consigliere. Ha ricordato di aver condiviso con Ahmed i banchi del Consiglio comunale, pur su posizioni politiche opposte: per l’europarlamentare, un rappresentante risponde ai cittadini del proprio lavoro, non del colore della pelle.

La deputata Pd Chiara Gribaudo ha sostenuto, in una dichiarazione sul caso, che accostare il messaggio al manifesto espone Ahmed a una campagna di ostilità. Sono valutazioni politiche dei rispettivi autori, non accertamenti giudiziari.

Il confronto atteso in Consiglio comunale

Tra le reazioni, la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Valentina Sganga ha chiesto che il Consiglio si schieri al fianco di Ahmed con una condanna unanime nella seduta di lunedì 23 novembre. È una richiesta politica: non equivale a una decisione già assunta dall’assemblea.