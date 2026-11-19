Il Movimento 5 Stelle chiede alla Regione Piemonte di fermare l’ipotesi di una gara automobilistica sul bacino di Ceresole Reale. I consiglieri regionali Sarah Disabato e Alberto Unia hanno dichiarato di aver presentato un’interrogazione urgente, come riportato il 17 novembre da Quotidiano Canavese. Il Comune sta valutando la proposta degli organizzatori: la gara non è stata confermata.

La presa di posizione si aggiunge al confronto già aperto tra il Pd, contrario all’iniziativa, e la Lega, che invita a non anticipare il giudizio. Al centro del dibattito ci sono la fattibilità dell’evento, la tutela ambientale e le possibili opportunità turistiche per la Valle Orco.

La proposta al Comune: dove si correrebbe

Secondo le informazioni pubblicate il 17 novembre da Torino Netweek, il Comune ha ricevuto una richiesta dagli organizzatori dell’Ice Challenge. Il sindaco Alex Gioannini ha definito la situazione preliminare, senza un via libera definitivo.

L’ipotesi riguarda un circuito di circa un chilometro nella parte a valle del bacino artificiale, sul fondo dove, secondo la ricostruzione, in questo periodo l’acqua non è presente. La formazione del fondo adatto alla gara dipenderebbe dalle nevicate e dalle temperature. La proposta riguarda l’inverno 2027, ma non c’è un calendario definitivo.

Prima di una decisione restano da chiarire la fattibilità e la compatibilità con l’ambiente circostante. La posizione esterna del lago rispetto al Parco nazionale del Gran Paradiso, richiamata nel confronto politico, non equivale di per sé a una valutazione degli effetti dell’evento sul territorio vicino.

Le richieste del M5S e del Pd

Disabato e Unia condividono le preoccupazioni espresse dalle associazioni ambientaliste e chiedono alla Giunta regionale di pronunciarsi. Pur riconoscendo che il lago è fuori dall’area protetta, sostengono che la tutela di fauna e flora debba essere considerata anche oltre i suoi confini. A loro giudizio, l’iniziativa è incompatibile con la vocazione del territorio.

In precedenza il consigliere regionale del Pd Alberto Avetta aveva chiesto alla Regione di non sostenere l’eventuale manifestazione, nemmeno con il patrocinio, e di approfondirne la compatibilità ambientale, acustica e climatica. Aveva richiamato le limitazioni al traffico verso il colle del Nivolet come esempio delle scelte di tutela e turismo sostenibile nell’area.

Il riferimento riguarda una disciplina distinta dalla proposta per il lago: il Parco indica che, nell’estate 2026, l’accesso motorizzato al Nivolet dal Serrù è stato limitato in determinati periodi e subordinato a prenotazione. Il confronto richiamato da Avetta riguarda quindi l’indirizzo turistico del territorio, non un divieto già accertato per la gara.

L’interrogazione è uno strumento con cui i consiglieri chiedono chiarimenti alla Giunta: non blocca né autorizza la manifestazione. Disabato e Unia hanno detto che la loro sarà discussa in Consiglio regionale; non hanno indicato nella dichiarazione una data di trattazione.

La posizione della Lega e i prossimi passaggi

Andrea Cane, responsabile regionale degli enti locali della Lega, ha sostenuto che sia prematuro discutere dell’iniziativa come se fosse già definita. Ha richiamato la collocazione del tracciato ipotizzato fuori dal Parco e invitato a considerare le possibili opportunità per le comunità montane.

Il confronto politico precede quindi una decisione sul progetto. I prossimi passaggi riguardano le verifiche del Comune sulla proposta e la risposta della Giunta regionale alle richieste dei consiglieri: condizioni, eventuali assensi e decisioni necessari per la manifestazione restano da definire.