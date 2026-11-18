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ATP Finals a Torino, Zverev batte Shelton ed è in semifinale: Fils riapre la corsa nel girone
Il tedesco supera Shelton 6-2, 7-6 e si qualifica con un incontro d’anticipo. Fils rimonta Jodar: nel gruppo John McEnroe resta da assegnare un posto in semifinale.
TORINO – Alexander Zverev è il primo semifinalista del singolare alle ATP Finals di Torino. La sera del 17 novembre 2026, all’Inalpi Arena, il tedesco ha battuto Ben Shelton 6-2, 7-6, vincendo il tie-break 7-4 e assicurandosi il passaggio del turno con una partita d’anticipo.
Nel pomeriggio Arthur Fils aveva rimontato Rafael Jodar per 4-6, 6-2, 6-2. Il risultato lascia aperta la corsa per l’altro posto in semifinale nel gruppo John McEnroe: anche Jodar, sconfitto nei primi due incontri, conserva una possibilità. Il primo posto del girone non è ancora assegnato.
Il servizio e il tie-break premiano Zverev
Il numero uno del mondo ha preso subito il controllo della partita serale, strappando il servizio a Shelton nel primo e nel quinto game. L’americano ha avuto due palle per recuperare il primo break, ma il tedesco le ha annullate prima di chiudere il set 6-2.
Nel secondo parziale i servizi hanno retto. Sul 4-4 Shelton ha cancellato due palle break, una con una volée e l’altra con un ace, rimandando la decisione al tie-break. Zverev lo ha vinto 7-4, chiudendo l’incontro con un passante di diritto.
Il tedesco ha conquistato 47 punti su 57 al servizio, mettendo a segno 14 ace. È la sua seconda vittoria nel girone dopo quella su Jodar all’esordio. A fine incontro ha detto di non conoscere gli scenari di qualificazione e di essersi concentrato sulla propria prestazione.
Fils rimonta Jodar: la situazione del gruppo
Nel primo singolare del 17 novembre, Jodar aveva conquistato il set d’apertura con un break nel decimo game. Fils ha poi preso il comando: come riporta la cronaca ufficiale dell’incontro, dal punteggio di 6-4, 1-1 in favore dello spagnolo il francese ha vinto otto dei dieci game successivi. È la sua prima vittoria alle Finals, dopo la sconfitta iniziale contro Shelton.
Questo è il bilancio dei quattro giocatori dopo due incontri, non la classifica finale del girone:
|Giocatore
|Vittorie
|Sconfitte
|Alexander Zverev
|2
|0
|Arthur Fils
|1
|1
|Ben Shelton
|1
|1
|Rafael Jodar
|0
|2
La qualificazione di Zverev non equivale ancora al primo posto nel gruppo. Tra gli scenari pubblicati dall’ATP, se Fils battesse Zverev e Jodar superasse Shelton, il francese chiuderebbe primo e il tedesco secondo.
Jodar può invece passare se batte Shelton in due set e Zverev supera Fils, a sua volta in due set. In altre combinazioni possono diventare decisive le percentuali di set o game vinti. Il regolamento delle Finals considera prima le vittorie e il numero di incontri disputati; se restano due giocatori appaiati, conta lo scontro diretto. Per alcune parità a tre entrano in gioco anche le percentuali.
Nel doppio Arevalo e Pavic già qualificati
Il 17 novembre ha portato una qualificazione anche nel doppio. La vittoria di Theo Arribage e Albano Olivetti su Orlando Luz e Rafael Matos, per 6-4, 7-6, ha assicurato la semifinale a Marcelo Arevalo e Mate Pavic ed eliminato la coppia brasiliana.
Giovedì Arribage e Olivetti affronteranno Harri Heliovaara e Henry Patten per l’altro posto del gruppo Todd Woodbridge. I campioni in carica Heliovaara e Patten avevano vinto il doppio inaugurale a Torino proprio contro Luz e Matos.
I prossimi incontri all’Inalpi Arena
Il programma ufficiale prevede per mercoledì 18 novembre Alcaraz-Medvedev non prima delle 14 e Cobolli-Tiafoe non prima delle 20.30, nell’altro girone di singolare. Il gruppo John McEnroe torna in campo giovedì 19 novembre: Shelton-Jodar è previsto non prima delle 14, Zverev-Fils non prima delle 20.30. Sono orari minimi, non orari d’inizio garantiti.
Le semifinali sono in programma sabato 21 novembre. Per Zverev l’ultima partita del girone servirà a definire la posizione con cui vi accederà; per gli altri tre giocatori resta in palio la qualificazione.
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