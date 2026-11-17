Il foehn è previsto nelle vallate alpine dalla sera di martedì 17 novembre, con una possibile estensione alle pianure nei pomeriggi di mercoledì 18 e giovedì 19. È il quadro delle previsioni regionali di Arpa Piemonte emesse il 16 novembre: il vento occidentale è atteso in rinforzo sui settori alpini, soprattutto sulle Alpi Cozie e Graie.

Per Torino, un modello consultato da Meteopro prospetta un mercoledì pomeriggio più mite e con vento medio superiore a quello previsto per martedì. Le indicazioni disponibili entro le 8:05 del 17 novembre sono previsioni: non descrivono un episodio di foehn già osservato.

Prima le valli, poi le pianure

La circolazione sostenuta da ovest in quota porterà, secondo Arpa, vento forte sulle Alpi. La previsione colloca l’avvio del foehn nelle vallate nella serata del 17 novembre e la sua estensione anche alle pianure nei pomeriggi successivi.

Il quadro regionale non indica la stessa intensità in ogni valle né stabilisce quando il vento raggiungerà ogni zona di Torino. Arpa prevede inoltre nevicate con accumuli moderati alle quote più alte e possibili piovaschi sulle zone pedemontane e sulle pianure vicine ai rilievi: condizioni diverse potranno quindi interessare montagna e pianura nello stesso intervallo.

Il vento aggiunge un elemento al quadro delle precipitazioni previste a Torino e in alta Val Susa. Le piogge indicate per martedì restano anch’esse una previsione, non un dato osservato.

Che cosa indica il modello per Torino

La previsione cittadina di Meteopro, riferita al modello emesso il 17 novembre alle 2:16, stima per mercoledì 18 tra le 12 e le 18 cielo sereno o poco nuvoloso, temperatura fino a 17,5 °C e vento medio di 9,8 km/h. Per la stessa fascia di martedì 17 indica pioggia a tratti e un vento medio di 4,5 km/h.

Il confronto riguarda una stima per il capoluogo e una previsione Arpa su scala regionale: la prima non misura l’intensità del vento nelle vallate. Inoltre il valore medio previsto per il pomeriggio non è una raffica massima. L’arrivo del foehn in città e la sua intensità locale restano da confermare.

Perché il foehn può cambiare il tempo in pianura

Il foehn è un vento di caduta: dopo aver superato una montagna, l’aria scende verso le valli e si riscalda per compressione, diventando più secca. Sul versante sopravento, invece, la risalita dell’aria favorisce la formazione di nubi e precipitazioni.

Il meccanismo aiuta a capire perché si possano avere ancora nubi e precipitazioni sui rilievi mentre in pianura arrivano schiarite e aria più mite. I prossimi bollettini e le osservazioni permetteranno di valutare quanto il vento si propagherà e quali effetti avrà a Torino.