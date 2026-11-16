Juventus Women, rimonta sull’Inter da 0-2 a 3-2: bianconere a 12 punti

La Juventus Women ha rimontato l’Inter da 0-2 a 3-2 nella settima giornata di Serie A, conquistando tre punti che la portano a quota 12. Al Breda di Sesto San Giovanni, domenica 15 novembre, la doppietta di Brittany Raphino aveva dato il vantaggio alle nerazzurre; nel finale Amaiur Sarriegi, Remina Chiba e Alba Redondo hanno ribaltato il risultato.

Il successo lascia le bianconere al quinto posto, a un punto dalla Fiorentina e a quattro dall’Inter. Per le nerazzurre è la prima sconfitta in campionato: fino a questa partita non avevano subito gol in sei giornate.

La doppietta di Raphino e la risposta dalla panchina

Dopo uno 0-0 all’intervallo, Raphino ha colpito due volte di testa: prima su calcio d’angolo, poi su cross di Benedetta Glionna. Sul 2-0 l’Inter è andata vicina anche al terzo gol con una traversa di Haley Bugeja.

Prima del raddoppio nerazzurro, l’allenatore juventino Isaac Guerrero aveva inserito Chiba e Sarriegi. Nel finale le due subentrate hanno riaperto la gara: sul corner battuto da Chiba, Sarriegi ha accorciato le distanze. Nel recupero la giapponese ha pareggiato con un tiro da fuori area e poi ha servito Redondo, che ha completato il sorpasso.

Chiba ha quindi partecipato a tutte e tre le reti, con un gol e due assist. La rimonta è arrivata dopo che l’Inter aveva sfiorato il 3-0: da una possibile sconfitta, la Juventus ha ricavato il terzo successo consecutivo in campionato.

La classifica dopo sette giornate

La Roma guida a 21 punti, dopo la vittoria per 6-5 sul Parma, davanti all’Inter a 16 e al Como 1907 a 14. Seguono la Fiorentina a 13 e la Juventus a 12. Le bianconere hanno ridotto il distacco dalle nerazzurre, mentre quello dalla capolista resta di nove punti.

La vittoria arriva dopo la sconfitta per 6-0 contro l’OL Lyonnes in Champions League. In campionato, secondo le statistiche pubblicate dalla Juventus, Redondo è salita a sei reti stagionali, cinque delle quali nelle ultime cinque presenze.

Gli appuntamenti con OH Leuven e Lazio

Il prossimo impegno è in Champions League: la Juventus ospiterà l’OH Leuven mercoledì 18 novembre. Domenica 22 novembre tornerà in campo in campionato contro la Lazio, allo stadio Mirko Fersini di Formello: il calcio d’inizio è previsto alle 20:30.