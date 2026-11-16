Nichelino, guasto all’autoclave nelle case popolari di via Cacciatori

Un guasto all’autoclave ha compromesso l’arrivo dell’acqua ai piani alti delle case popolari di via Cacciatori 21 a Nichelino. Il disservizio è stato segnalato domenica 15 novembre, dopo settimane di difficoltà con il riscaldamento nello stesso complesso.

Secondo quanto riportato dall’Eco del Chisone, il problema è iniziato verso le 9: i residenti hanno riferito che l’autoclave continuava a funzionare a intermittenza anche dopo l’intervento di un tecnico.

La segnalazione riguarda la giornata del 15 novembre. Non sono disponibili una conferma del ripristino né il numero degli alloggi interessati; non è quindi possibile stabilire se il disservizio sia proseguito nella mattina del 16 novembre.

Il riscaldamento riacceso e i problemi alle caldaie

Il guasto idrico segue le proteste degli inquilini di fine ottobre per il riscaldamento. Il 4 novembre l’assessore alle Politiche sociali Paola Rasetto aveva riferito, come riportato nella cronaca della riaccensione degli impianti, che ATC aveva pagato gli arretrati e che i termosifoni erano stati riattivati negli interni 5, 7 e 9. Restavano però malfunzionamenti di alcune caldaie.

Il 9 novembre l’Eco del Chisone riferiva la riaccensione anche nell’interno 11, precisando che in alcuni alloggi persistevano problemi alle caldaie. Secondo quanto dichiarato allora da Rasetto, era prevista un’assemblea straordinaria nella quale l’amministratore avrebbe proposto anche una pulizia degli impianti. La notizia non documenta l’esito dell’assemblea né la situazione del riscaldamento al 16 novembre.

Acqua e riscaldamento sono servizi diversi: gli elementi disponibili non permettono di attribuire ai due disservizi una causa comune.

La gestione degli alloggi e l’intervento atteso

Il documento di programmazione del Comune, sulla base dei dati della rendicontazione regionale del 2023, elenca diversi interni di via Cacciatori 21 tra gli alloggi di proprietà e/o gestiti da ATC. Il documento non chiarisce, da solo, a chi spetti il singolo intervento sull’autoclave.

Per i residenti resta da conoscere l’esito dell’intervento sul guasto idrico e se siano necessari altri lavori per assicurare una distribuzione regolare anche ai piani alti.