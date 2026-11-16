Glocal Film Festival, due premi al documentario sulla canapa di Patrizia Di Blasi

Il filo della Storia, documentario di Patrizia Di Blasi sulla tradizione della canapa in Piemonte, ha ricevuto il Premio Distribuzione Confartigianato e il premio del pubblico al Glocal Film Festival di Torino. Lo riferisce il resoconto delle premiazioni del Carmagnolese, dedicate ai vincitori della manifestazione conclusa il 15 novembre 2026.

Il riconoscimento per la distribuzione prevede una proiezione cinematografica dell’opera in ciascuna delle otto province piemontesi. La cerimonia si è svolta al Cinema Massimo di Torino.

Che cosa prevedono i due premi

Il nuovo Premio Distribuzione Confartigianato è destinato a un documentario della sezione Panoramica Doc. Il programma ufficiale del concorso lo inserisce nel Circuito Audiovisivo Piemonte, progetto curato dall’Associazione Piemonte Movie con partner del settore cinematografico. La proiezione prevista in ogni provincia offre al film un percorso fuori dalle sale del festival.

Il premio del pubblico segue un criterio diverso: gli spettatori in sala votano i propri titoli preferiti e viene scelto un vincitore per ciascuna sezione. Secondo la motivazione della giuria tecnica riportata dal Carmagnolese, il documentario è stato premiato per aver intrecciato memoria del lavoro, cultura artigiana e identità del territorio.

Dal telaio alla memoria della Val Sangone

Il film segue Bruno Tessa, maestro elementare in pensione, che ritrova un vecchio telaio e recupera le tecniche per trasformare la canapa in filo, con l’obiettivo di trasmetterle alle nuove generazioni. La scheda del festival presenta il documentario come una ricostruzione della storia degli opifici della Val Sangone e del ruolo di donne e bambini nel lavoro tessile.

Tra le località piemontesi delle riprese figurano Coazze, Giaveno, Carmagnola e Cuccaro Monferrato. L’opera collega la lavorazione della fibra alla memoria delle comunità e a una riflessione sulle possibili applicazioni future della canapa industriale.

Le proiezioni dopo il festival

Il programma del premio indica una proiezione cinematografica per provincia, ma non specifica sedi e date. Per il pubblico piemontese, il prossimo passaggio sarà la definizione del calendario di distribuzione.