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Meteo Torino e alta Val Susa: rovesci in città il 17 novembre, neve in quota nelle valli

Le previsioni distinguono i rovesci attesi martedì a Torino dalle precipitazioni sulle Alpi, dove la quota neve varierà secondo il settore
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Veduta editoriale della Mole Antonelliana sotto un cielo nuvoloso
Per Torino sono previsti rovesci nella seconda parte del 17 novembre; in montagna la quota neve varia secondo il settore. Illustrazione generata con intelligenza artificiale. (© Diario di Torino / AI)
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A Torino sono previsti rovesci nella seconda parte di martedì 17 novembre, mentre sulle Alpi occidentali le precipitazioni potranno cadere come neve alle quote più elevate. È il quadro delle previsioni cittadine a cura di Arpa Piemonte e del bollettino regionale emessi il 15 novembre: si tratta di stime, non di fenomeni già osservati.

Un aggiornamento riportato il 16 novembre da Quotidiano Piemontese, prospetta precipitazioni più intense sulle Alpi tra martedì 17 e mercoledì 18, con nevicate generalmente più fitte in alta Val Susa e una quota neve in rialzo.

A Torino nubi e possibili rovesci martedì

Per il capoluogo, la previsione pubblicata dal Comune indica cielo nuvoloso tra mezzanotte e mezzogiorno del 17 novembre e rovesci tra le 12 e le 24. La minima prevista è di 5 °C, la massima di 11 °C.

Nel bollettino regionale del 15 novembre, Arpa prevede per martedì precipitazioni deboli o moderate dalla tarda mattinata sulle Alpi occidentali, in estensione nel pomeriggio a buona parte del Piemonte e in attenuazione la sera. La previsione regionale descrive un’area ampia: non stabilisce quanta pioggia cadrà in un singolo quartiere di Torino.

Anche il quadro attribuito a Vuolo contempla possibili piovaschi sulle aree pedemontane e sulle pianure adiacenti, dal Torinese al Verbano, tra il pomeriggio di martedì e la notte su mercoledì.

In montagna conta la quota e conta il settore

Per martedì Arpa colloca la quota neve prevista intorno a 1.600-2.000 metri sulle Alpi Pennine e Lepontine e sopra i 2.400 metri sugli altri settori alpini. Sono indicazioni riferite a grandi aree, non una soglia fissa per ogni località dell’alta Val Susa e per ogni ora della giornata.

La previsione riportata da Quotidiano Piemontese descrive un rialzo della quota delle nevicate fino a oltre 1.600-2.000 metri, anche più in alto sulle Marittime. Le prime simulazioni citate da Vuolo prospettano entro venerdì 20 novembre accumuli significativi sopra i 2.200-2.500 metri, con oltre 50 centimetri in alcuni settori delle Graie settentrionali, delle Pennine e delle Lepontine. Non è una quantità prevista per tutte le montagne torinesi o per i centri abitati della Val Susa.

Arpa segnala inoltre per martedì venti moderati o forti da ovest sulle Alpi, con raffiche molto forti sui settori occidentali e foehn nelle valli in serata. Per mercoledì prevede ancora precipitazioni deboli o moderate sui settori alpini e pedemontani settentrionali e occidentali, in attenuazione nel pomeriggio, e quota neve intorno ai 2.000-2.100 metri.

La neve osservata non è una previsione

Il confronto con la neve visibile a Pragelato il 15 novembre richiede attenzione: una ripresa attribuita alla webcam della località mostra la neve al suolo in quel momento, ma non misura l’accumulo caduto nella notte. Le quote e gli accumuli per i giorni successivi sono invece stime su aree più vaste.

Per gli spostamenti tra città e valli, i prossimi aggiornamenti potranno precisare sia l’orario delle precipitazioni a Torino sia la quota alla quale cadranno come neve in montagna. Le precedenti stime per Torino del 15 e 16 novembre riguardavano invece le giornate immediatamente precedenti.

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