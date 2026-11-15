Santena, Sagra della zucca: atelier e visite nel pomeriggio, viabilità modificata fino alle 20

A Santena, nel pomeriggio di domenica 15 novembre il programma della Sagra della zucca prevede un atelier per bambini alle 16:30 e una visita guidata al Castello Cavour alle 17. Per la sagra e la Fiera d’autunno, fino alle 20 sono previste limitazioni al traffico e alla sosta in centro e lo spostamento del capolinea della linea 45.

La manifestazione è in calendario il 14 e il 15 novembre. Il programma pubblicato dal Comune comprende mercatini di artigianato e produttori locali dalle 9 alle 19, visite al Castello e al parco e attività per i più piccoli.

L’atelier delle 16:30 e le quote per le famiglie

Per le 16:30 la Fondazione Cavour programma l’atelier della zucca per bambini indicati come «+ 2 anni», accompagnati dai genitori. L’attività sensoriale prevede pasta di sale, colori a dita e materiali naturali derivati dalla zucca. Dura un’ora e costa 15 euro per il primo bambino e 5 euro per ogni altro partecipante; la merenda è inclusa.

Per le 15 era previsto un altro atelier di un’ora, per bambini indicati come «+ 5 anni»: la quota pubblicata è di 13 euro per il primo bambino e 6 euro per ogni altro partecipante, anche in questo caso con merenda inclusa. Il programma non indica la disponibilità dei posti rimasti per l’appuntamento delle 16:30.

Per informazioni e prenotazioni la Fondazione indica il telefono 011 597373, WhatsApp 375 5237001 e l’indirizzo info@fondazionecavour.it.

Parco e Castello: orari e prezzi

La visita ai colori autunnali del Parco Cavour è presentata dalla Fondazione come un percorso di un’ora e mezza tra natura e storia. Il biglietto costa 7 euro, oppure 5 euro per i possessori di Abbonamento Musei; sono consigliate scarpe adatte a terreni sterrati ed erbosi.

Per la partenza pomeridiana di domenica le indicazioni non coincidono: la Fondazione riporta le 14:30, mentre la scheda di Piemonte Italia indica le 14:45. L’orario effettivo non è confermato.

Chi partecipa al percorso nel parco può abbinarvi, nella stessa giornata, una visita guidata scontata al Castello. La Fondazione indica per quest’ultima 13 euro, oppure 6 euro per i possessori di Abbonamento Musei, e tra gli orari pubblicati figura quello delle 17. I prezzi del percorso nel parco e della visita al Castello sono indicati separatamente.

Le strade interessate e il capolinea temporaneo

La comunicazione della Polizia locale prevede dalle 6 alle 20 divieti di transito e sosta con rimozione forzata in piazza Visconti Venosta, piazza Cosma e Damiano e via Tana, oltre che nei seguenti tratti:

via Cavour, da piazza Martiri della Libertà a via Sambuy;

via Sambuy, da via Cavour a via Tetti Agostino;

via Tetti Agostino, da via Sambuy alla parte alta di piazza Aimerito.

Nello stesso intervallo il capolinea della linea 45 è spostato presso la chiesetta di via Genova. In via Vittorio Veneto, tra via Tana e via Milite Ignoto, è previsto un senso unico alternato regolato da semafori.

Chi arriva dalla zona Trinità può attraversare piazza Martiri in direzione Tetti Giro, ma non proseguire oltre la chiesa verso via Sambuy. Per partecipare alle attività ancora in programma è possibile contattare la Fondazione per informazioni e disponibilità; chi usa la linea 45 deve considerare il capolinea temporaneo fino alle 20.