Torino, minorenne denunciato dopo i disordini del 17 ottobre

Un minorenne è stato denunciato a Torino per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e travisamento nell’ambito degli accertamenti sui disordini del 17 ottobre. Secondo la ricostruzione diffusa il 14 novembre da Agenzia Nova, la Digos lo ha identificato attraverso un profilo social e, durante una successiva perquisizione, ha trovato nella sua abitazione anche un machete e una pistola a piombini.

L’intervento rientra in una più ampia attività investigativa sulle violenze avvenute durante alcune manifestazioni di ottobre. Il caso torinese riguarda il corteo del 17 ottobre ed è distinto da quello che ha attraversato la città il 14 novembre.

Il profilo social e gli oggetti trovati in casa

Gli investigatori ritengono che il giovane abbia partecipato attivamente ai disordini del 17 ottobre, quando la protesta contro il carovita fu segnata da violenze e danneggiamenti. Stando alla ricostruzione riportata dall’agenzia, l’identificazione è avvenuta attraverso l’analisi di un profilo a lui collegato, sul quale erano state pubblicate immagini e video delle tensioni.

L’autorità giudiziaria ha quindi disposto una perquisizione. Oltre al machete e alla pistola a piombini, priva di tappo rosso, sono stati rinvenuti dieci coltelli, un tubo metallico modificato e quattro martelletti frangivetro, insieme a cartucce a salve.

Le informazioni diffuse non precisano le singole condotte attribuite al minorenne né indicano se gli oggetti siano stati portati o usati durante il corteo. La pubblicazione delle immagini e il ritrovamento, considerati da soli, non dimostrano la commissione dei reati contestati. La denuncia non equivale a una condanna: gli elementi raccolti dovranno essere valutati nel procedimento.

La protesta di ottobre e i precedenti provvedimenti

Il 17 ottobre la manifestazione contro il costo della vita era partita da piazza Castello. Nelle ore successive, la cronaca locale dei disordini aveva riferito tensioni a Porta Nuova, in via Po e in piazza Castello, con danneggiamenti e lanci di oggetti.

Il 23 ottobre erano stati comunicati a Torino nove Daspo urbani e tre avvisi orali dopo le mobilitazioni svolte fra il 15 e il 19 ottobre. Si trattava di provvedimenti di prevenzione riferiti a più persone: la notizia non permette di attribuirli al minorenne denunciato nel nuovo caso.

Nello stesso periodo, le indagini sui disordini del 17 e 18 ottobre avevano portato a perquisizioni in diverse città. Anche l’attività riferita il 14 novembre ha interessato altre località e giovani, alcuni minorenni: le posizioni delle persone coinvolte non sono necessariamente uguali e una perquisizione non è una dichiarazione di responsabilità.

Il corteo del 14 novembre e i prossimi passaggi

La denuncia resa nota sabato riguarda fatti precedenti al corteo contro carovita e riarmo del 14 novembre, partito anch’esso da piazza Castello. La coincidenza delle date non va quindi confusa con il periodo a cui si riferisce l’indagine.

Per il caso del minorenne resta da valutare il materiale raccolto dagli investigatori. Nelle informazioni diffuse non è indicata una data per ulteriori decisioni.