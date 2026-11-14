Exposed 2027 a Torino: annunciate le mostre su Magnum, Roversi, Pino e Mussat Sartor

Exposed Torino Photo Festival tornerà dal 15 aprile al 6 giugno 2027 con mostre dedicate a Magnum Photos, Paolo Roversi, Giuseppe Pino e Paolo Mussat Sartor. La quarta edizione avrà per tema La bella e la bestia: le prime anticipazioni, presentate a Parigi dal direttore artistico Walter Guadagnini, sono riportate nel resoconto della presentazione.

Il festival, curato e realizzato da CAMERA Torino, coinvolgerà circa venti sedi tra spazi espositivi e installazioni all’aperto. Sono già indicati CAMERA per Roversi e il Museo Accorsi-Ometto per Mussat Sartor; il calendario dettagliato, le altre sedi e le condizioni di accesso restano da definire.

La bella e la bestia: il tema e la mostra centrale

La fiaba e il film La Belle et la Bête di Jean Cocteau, uscito nel 1946, sono il punto di partenza per interrogare il rapporto fra bellezza e diversità, familiarità e inquietudine. Guadagnini ha spiegato che l’ispirazione serve a sviluppare «una riflessione che attraversa epoche, culture e linguaggi».

La mostra intitolata La bella e la bestia accosterà fotografie storiche e opere contemporanee, con un omaggio a Cocteau attraverso immagini realizzate sul set del film. Il percorso, dall’Ottocento a oggi, mette così a confronto modi diversi di rappresentare ciò che una società considera bello o estraneo.

Le mostre annunciate e le sedi note

Le anticipazioni presentano progetti differenti, dalla fotografia di moda al racconto della musica e dell’arte contemporanea. La tabella distingue le sedi già indicate da quelle non ancora precisate nelle informazioni disponibili.

Mostra Progetto annunciato Sede La bella e la bestia Percorso tematico tra immagini storiche e contemporanee, con omaggio a Cocteau Non ancora precisata Magnum Photos Mostra per gli 80 anni dell’agenzia fotografica Non ancora precisata Paolo Roversi Mostra antologica CAMERA Giuseppe Pino Mostra antologica dedicata anche ai protagonisti della musica Non ancora precisata Paolo Mussat Sartor Mostra sul fotografo e sul suo lavoro legato al mondo dell’arte Museo Accorsi-Ometto

Magnum e Roversi: fotogiornalismo, moda e ritratto

La mostra su Magnum Photos coinciderà con l’ottantesimo anniversario dell’agenzia, nata nel 1947 come cooperativa di fotografi. Il progetto, realizzato in collaborazione con Magnum secondo le anticipazioni sulle mostre, intende affiancare immagini di grandi eventi e scene di vita quotidiana. La selezione delle opere non è ancora stata dettagliata.

A CAMERA arriverà un’antologica di Paolo Roversi, autore legato alla fotografia di moda e al ritratto. Per conoscere un precedente del suo lavoro si può guardare alla mostra del 2024 al Palais Galliera di Parigi, che ripercorreva cinquant’anni della sua attività. La rassegna parigina non definisce però la selezione prevista a Torino.

Giuseppe Pino, il jazz e la scena artistica torinese

L’antologica di Giuseppe Pino sarà realizzata con il suo archivio e in coproduzione con il Torino Jazz Festival. Fra le immagini annunciate figurano ritratti di musicisti come Miles Davis e Bill Evans. La mostra porterà nel programma di Exposed il lavoro di un autore noto per aver fotografato i protagonisti del jazz e della musica internazionale.

Il Museo Accorsi-Ometto parteciperà per la prima volta al festival con una mostra su Paolo Mussat Sartor. Il fotografo torinese ha documentato artisti, opere e luoghi della scena contemporanea cittadina; le sue immagini hanno accompagnato anche la vicenda dell’Arte povera. Il suo percorso offre quindi un legame con la storia culturale di Torino, senza limitarsi alla fotografia come documento delle opere altrui.

Un festival diffuso, da Parigi a Torino

La maggior parte delle esposizioni è prevista lungo il cosiddetto Miglio della Fotografia, in un progetto che coinvolgerà circa venti sedi torinesi fra spazi museali e installazioni all’aperto. Al programma espositivo si affiancheranno conversazioni, presentazioni editoriali e altri incontri dedicati alla cultura fotografica.

Le anticipazioni sono state presentate il 14 novembre 2026 all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, nell’ambito della partecipazione a Paris Photo del progetto torino: fotografia, che riunisce CAMERA, Intesa Sanpaolo con Gallerie d’Italia Torino ed Exposed. L’iniziativa porta all’estero una presentazione del sistema fotografico cittadino; le mostre del festival saranno invece distribuite a Torino.

Il modello diffuso ha un precedente nell’edizione 2026, dedicata al tema Mettersi a nudo. Secondo il bilancio del Comune, le mostre al chiuso hanno richiamato 107 mila visitatori; il programma comprendeva anche esposizioni all’aperto e altri appuntamenti.

Per organizzare una visita sarà necessario attendere il programma completo: le date generali del festival non indicano necessariamente quelle di ogni mostra. Restano da comunicare, per i singoli appuntamenti, sedi mancanti, orari, tariffe e informazioni su eventuali pass.