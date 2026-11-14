Torino in Piazza, corteo contro carovita e riarmo: le richieste al governo

Torino in Piazza è tornata a manifestare sabato 14 novembre contro il carovita, l’aumento delle bollette e le spese militari, chiedendo al governo interventi sui costi per le famiglie e maggiori investimenti in scuola e sanità. Secondo il resoconto ANSA della partenza, oltre 300 persone hanno lasciato piazza Castello poco dopo le 16.30.

La protesta segue il via libera definitivo del Parlamento alla conversione del decreto carburanti. Il provvedimento interviene anche sul bollo auto e sulle borse di studio universitarie, ma le richieste della piazza hanno un perimetro più ampio: comprendono il riscaldamento, i servizi pubblici e le priorità della spesa statale.

Le richieste: bollette, servizi e spese militari

Torino in Piazza riunisce collettivi studenteschi, gruppi antagonisti, il centro sociale Askatasuna e organizzazioni sindacali, tra cui l’Usb. Secondo la cronaca delle rivendicazioni, i partecipanti chiedono interventi contro il caro bollette, più investimenti nella scuola e nella sanità e maggiore attenzione alla situazione palestinese.

Il legame tra i temi è politico: i manifestanti contestano l’aumento delle spese militari e chiedono che le risorse pubbliche siano orientate al sostegno delle persone e dei servizi. Dal corteo è stato criticato anche l’impiego di fondi per quella che i partecipanti definiscono la «militarizzazione dei quartieri». È una posizione sulle priorità di spesa, non la dimostrazione che un singolo stanziamento militare produca automaticamente un aumento delle bollette.

Nell’appello diffuso prima della mobilitazione, gli organizzatori avevano accostato carovita, riscaldamento, pace, scuola, sanità e cibo. Le cronache riportano queste priorità, senza indicare un piano dettagliato con importi e strumenti per ciascuna richiesta.

Dal presidio del 7 novembre al nuovo corteo

La manifestazione del 14 novembre è distinta da quella della settimana precedente. Dopo il corteo del 7 novembre era stato avviato un presidio in piazza Castello; nel nuovo appuntamento sono arrivati anche studenti universitari provenienti da Palazzo Nuovo, occupato nei giorni precedenti.

Il percorso annunciato attraversava il centro da via Po e corso San Maurizio, per proseguire verso Rondò Rivella e la zona nord-est della città, fino all’area del Cimitero Monumentale. Gli organizzatori hanno dichiarato di voler tornare in piazza ogni sabato fino all’arrivo di risposte.

Che cosa prevede il decreto carburanti

Il decreto-legge n. 162 del 17 settembre 2026 era già in vigore quando, l’11 novembre, il Senato ne ha approvato definitivamente la conversione con modifiche, dopo il voto della Camera del 5 novembre. Il testo della conversione prevede l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’approfondimento ACI sull’iter e sul bollo riferisce che al 12 novembre la legge non risultava ancora pubblicata.

Per i carburanti, il decreto ridetermina l’accisa sul gasolio per due intervalli: dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre 2026. Nel primo periodo la disposizione riguarda, alle condizioni previste, anche gasoli paraffinici HVO e biodiesel usati come carburanti. Quelle aliquote non sono quindi uno sconto automaticamente valido il 14 novembre.

Il quadro delle accise è cambiato più volte: un dossier della Camera sugli interventi del 2026 ricostruisce anche le misure successive, fino al 7 novembre. Per stabilire l’eventuale trattamento applicabile dopo quella data occorre considerare gli altri provvedimenti pertinenti, non soltanto il decreto n. 162.

Bollo 2027 e borse di studio: destinatari diversi

Il decreto prevede per il 2027 un’esenzione dal bollo per determinate persone fisiche e veicoli. Per le autovetture, i requisiti comprendono l’assicurazione, l’alimentazione a benzina o gasolio anche combinata con altra propulsione e una potenza non superiore a 80 kW. Il beneficio riguarda un solo veicolo per persona e i versamenti con termine ordinario nel 2027; sono previste condizioni specifiche anche per motocicli e ciclomotori.

La scadenza conta: un pagamento da effettuare entro dicembre 2026 resta dovuto anche se il periodo coperto prosegue nell’anno successivo. L’esenzione non equivale quindi alla cancellazione del bollo per tutte le auto. Il disegno di legge di Bilancio 2027 propone di renderla permanente, ma questa estensione è ancora una proposta all’esame del Parlamento, non una decisione definitiva.

Il decreto comprende inoltre un rifinanziamento di 288 milioni di euro per il 2026 del fondo statale destinato alle borse di studio universitarie, come indica il dossier della Camera sul provvedimento. È un intervento sul diritto allo studio universitario, ma non coincide con una risposta complessiva alle richieste della manifestazione su scuola e sanità.

Che cosa resta aperto

Il confronto mette a fuoco la differenza tra misure con destinatari e periodi definiti e una piattaforma che chiede un cambiamento più ampio delle priorità pubbliche. L’esenzione dal bollo può ridurre un costo per chi possiede i requisiti; non è, di per sé, un intervento sulla bolletta del riscaldamento o un finanziamento aggiuntivo alla sanità.

Gli organizzatori hanno annunciato un appuntamento per il 20 novembre, in occasione dello sciopero generale. Sul versante istituzionale restano da seguire la pubblicazione della legge di conversione e l’iter della proposta sul bollo nella legge di Bilancio. Eventuali nuovi interventi su bollette e servizi richiederanno invece decisioni e stanziamenti specifici.