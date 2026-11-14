Meteo
Meteo Torino, 15 e 16 novembre: massime intorno a 11 °C, più incerte minime e pioggia
Domenica sono previste nubi e schiarite; lunedì potrebbe iniziare con temperature più basse. Le stime sono vicine sulle massime, ma divergono su minime e precipitazioni.
A Torino, per domenica 15 e lunedì 16 novembre 2026, le previsioni cittadine di Meteopro indicano massime intorno agli 11 °C, nubi alternate a schiarite e una possibile pioggia debole nella notte che precede la domenica. Lunedì mattina la temperatura potrebbe scendere sotto i 2 °C, ma altri servizi stimano una minima meno bassa e non concordano del tutto sulle precipitazioni.
Il confronto con le previsioni di 14cast per Torino mostra valori massimi relativamente vicini e differenze più ampie sulle minime. Sono previsioni, non temperature osservate: possono cambiare con le successive emissioni.
Domenica: la minima prevista arriva in serata
Meteopro indica per il 15 novembre una massima di 10,9 °C e una minima giornaliera di 3,7 °C. Il dettaglio orario colloca il valore più basso alle 23, non al risveglio: alle 9 la temperatura prevista è di 5,8 °C. Per il pomeriggio il servizio descrive sole e nuvole.
La stessa previsione segnala 0,2 millimetri di pioggia intorno all’una di domenica, nella notte tra sabato e domenica. Per il resto della giornata non indica accumuli. 14cast prevede invece cielo nuvoloso, una minima di 7 °C e una massima di 11 °C, con accumulo giornaliero pari a zero e probabilità di precipitazione del 23%.
Un accumulo previsto pari a zero e una probabilità di pioggia non nulla descrivono aspetti diversi: il primo riguarda la quantità stimata, la seconda la possibilità che si verifichi una precipitazione. Nessuno dei due valori garantisce da solo una giornata senza pioggia.
Le stime a confronto per le due giornate
La tabella riporta le minime e le massime giornaliere e gli accumuli previsti dai due servizi. Le emissioni non sono contemporanee: Meteopro riporta il modello delle 18:19 del 14 novembre, 14cast un aggiornamento alle 12:45 dello stesso giorno.
|Giorno
|Servizio
|Minima e massima previste
|Pioggia giornaliera stimata
|Domenica 15
|Meteopro
|3,7–10,9 °C
|0,2 mm
|Domenica 15
|14cast
|7–11 °C
|0 mm
|Lunedì 16
|Meteopro
|1,7–11,1 °C
|0 mm
|Lunedì 16
|14cast
|4–12 °C
|0,7 mm
Le massime nel confronto vanno da 10,9 a 12 °C; sulle minime la distanza è di alcuni gradi. Per chi esce presto o rientra la sera, conta anche l’orario in cui è previsto il valore più basso, oltre alla cifra giornaliera. Il confronto riguarda servizi diversi e non dimostra che usino modelli indipendenti.
Lunedì mattina più freddo, pioggia ancora incerta
Per lunedì Meteopro prevede sole e nuvole, senza accumuli giornalieri, e colloca la minima di 1,7 °C alle 7. 14cast indica 4 °C di minima, 12 °C di massima e 0,7 millimetri di pioggia, con probabilità di precipitazione del 20%. Le due stime non permettono né di escludere brevi fenomeni in città né di considerarli inevitabili.
La previsione di iLMeteo pubblicata alle 8:57 del 14 novembre descrive per lunedì un cielo parzialmente nuvoloso, con minima di 4 °C e massima di 11 °C. Anche in questo caso si tratta di una stima riferita a un’emissione precedente, non di una misura rilevata.
Il raffreddamento e la previsione sulle Alpi
Il quadro cittadino segue un sabato più freddo in Piemonte. Nel resoconto aggiornato alle 14 del 14 novembre, Meteo in Piemonte attribuisce la nuvolosità su pianure e colline all’afflusso di aria umida e più fredda da est. Nel pomeriggio segnala in quelle zone temperature anche di 8–10 °C inferiori a quelle del pomeriggio di venerdì: è un confronto regionale, non una rilevazione riferita alla sola città di Torino.
La vigilanza meteorologica di Arpa Piemonte emessa sabato 14 prevede deboli precipitazioni nella notte successiva sulle Alpi occidentali e sui rilievi meridionali, poi nella notte tra domenica e lunedì sull’arco alpino, escluse le Alpi liguri. Per lunedì segnala anche forte vento da ovest tra Alpi Graie e Marittime e, nel quadro regionale, cielo soleggiato.
Le indicazioni sulle montagne non descrivono automaticamente il tempo nel capoluogo. Per organizzare spostamenti o attività all’aperto, gli aggiornamenti da seguire sono soprattutto quelli sulla pioggia nella notte tra sabato e domenica e sulle temperature del mattino di lunedì.
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