Meteo Torino, 15 e 16 novembre: massime intorno a 11 °C, più incerte minime e pioggia

A Torino, per domenica 15 e lunedì 16 novembre 2026, le previsioni cittadine di Meteopro indicano massime intorno agli 11 °C, nubi alternate a schiarite e una possibile pioggia debole nella notte che precede la domenica. Lunedì mattina la temperatura potrebbe scendere sotto i 2 °C, ma altri servizi stimano una minima meno bassa e non concordano del tutto sulle precipitazioni.

Il confronto con le previsioni di 14cast per Torino mostra valori massimi relativamente vicini e differenze più ampie sulle minime. Sono previsioni, non temperature osservate: possono cambiare con le successive emissioni.

Domenica: la minima prevista arriva in serata

Meteopro indica per il 15 novembre una massima di 10,9 °C e una minima giornaliera di 3,7 °C. Il dettaglio orario colloca il valore più basso alle 23, non al risveglio: alle 9 la temperatura prevista è di 5,8 °C. Per il pomeriggio il servizio descrive sole e nuvole.

La stessa previsione segnala 0,2 millimetri di pioggia intorno all’una di domenica, nella notte tra sabato e domenica. Per il resto della giornata non indica accumuli. 14cast prevede invece cielo nuvoloso, una minima di 7 °C e una massima di 11 °C, con accumulo giornaliero pari a zero e probabilità di precipitazione del 23%.

Un accumulo previsto pari a zero e una probabilità di pioggia non nulla descrivono aspetti diversi: il primo riguarda la quantità stimata, la seconda la possibilità che si verifichi una precipitazione. Nessuno dei due valori garantisce da solo una giornata senza pioggia.

Le stime a confronto per le due giornate

La tabella riporta le minime e le massime giornaliere e gli accumuli previsti dai due servizi. Le emissioni non sono contemporanee: Meteopro riporta il modello delle 18:19 del 14 novembre, 14cast un aggiornamento alle 12:45 dello stesso giorno.

Giorno Servizio Minima e massima previste Pioggia giornaliera stimata Domenica 15 Meteopro 3,7–10,9 °C 0,2 mm Domenica 15 14cast 7–11 °C 0 mm Lunedì 16 Meteopro 1,7–11,1 °C 0 mm Lunedì 16 14cast 4–12 °C 0,7 mm

Le massime nel confronto vanno da 10,9 a 12 °C; sulle minime la distanza è di alcuni gradi. Per chi esce presto o rientra la sera, conta anche l’orario in cui è previsto il valore più basso, oltre alla cifra giornaliera. Il confronto riguarda servizi diversi e non dimostra che usino modelli indipendenti.

Lunedì mattina più freddo, pioggia ancora incerta

Per lunedì Meteopro prevede sole e nuvole, senza accumuli giornalieri, e colloca la minima di 1,7 °C alle 7. 14cast indica 4 °C di minima, 12 °C di massima e 0,7 millimetri di pioggia, con probabilità di precipitazione del 20%. Le due stime non permettono né di escludere brevi fenomeni in città né di considerarli inevitabili.

La previsione di iLMeteo pubblicata alle 8:57 del 14 novembre descrive per lunedì un cielo parzialmente nuvoloso, con minima di 4 °C e massima di 11 °C. Anche in questo caso si tratta di una stima riferita a un’emissione precedente, non di una misura rilevata.

Il raffreddamento e la previsione sulle Alpi

Il quadro cittadino segue un sabato più freddo in Piemonte. Nel resoconto aggiornato alle 14 del 14 novembre, Meteo in Piemonte attribuisce la nuvolosità su pianure e colline all’afflusso di aria umida e più fredda da est. Nel pomeriggio segnala in quelle zone temperature anche di 8–10 °C inferiori a quelle del pomeriggio di venerdì: è un confronto regionale, non una rilevazione riferita alla sola città di Torino.

La vigilanza meteorologica di Arpa Piemonte emessa sabato 14 prevede deboli precipitazioni nella notte successiva sulle Alpi occidentali e sui rilievi meridionali, poi nella notte tra domenica e lunedì sull’arco alpino, escluse le Alpi liguri. Per lunedì segnala anche forte vento da ovest tra Alpi Graie e Marittime e, nel quadro regionale, cielo soleggiato.

Le indicazioni sulle montagne non descrivono automaticamente il tempo nel capoluogo. Per organizzare spostamenti o attività all’aperto, gli aggiornamenti da seguire sono soprattutto quelli sulla pioggia nella notte tra sabato e domenica e sulle temperature del mattino di lunedì.