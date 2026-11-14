Allarmi bomba nelle scuole di Torino: la direttiva sulle evacuazioni

TORINO – Una mail minatoria inviata a molte scuole non comporta, da sola, l’evacuazione degli istituti di Torino. La direttiva del Ministero dell’Interno del 13 novembre indica di considerare inattendibili le minacce manifestamente seriali, salvo che emergano altri elementi specifici di rischio. La segnalazione alle forze di polizia resta comunque necessaria.

La distinzione riguarda studenti, famiglie e personale dopo le comunicazioni che hanno raggiunto anche gli istituti torinesi. Se emergono elementi che rendono plausibile una minaccia, il questore può disporre verifiche e altre misure di sicurezza e, quando lo ritiene necessario, proporre al prefetto l’evacuazione.

La differenza tra una minaccia seriale e un rischio concreto

La direttiva si riferisce a messaggi identici o sostanzialmente simili, con la stessa provenienza e indirizzati indistintamente a più destinatari. In assenza di ulteriori riscontri specifici, indica di considerarli inattendibili. Questo non significa ignorare le comunicazioni né stabilire che qualsiasi minaccia arrivata per posta elettronica sia falsa.

Il Viminale punta a tutelare le persone e, insieme, a evitare che comunicazioni generiche provochino evacuazioni e interruzioni dei servizi anche quando non emerge un pericolo effettivo. Le attività possono quindi proseguire se le condizioni di sicurezza lo permettono.

Tra gli elementi che possono cambiare la valutazione, il documento cita il ritrovamento di oggetti sospetti, anomalie rilevate anche dalle telecamere e ragionevolmente collegabili alla minaccia, oppure precedenti segnalazioni e informazioni che indichino un rischio per uno specifico istituto. Sono esempi, non un elenco chiuso: possono rilevare anche altre circostanze concrete.

Chi segnala la mail e chi valuta l’evacuazione

La circolare del Ministero dell’Istruzione, che trasmette la direttiva alle scuole, chiede di comunicare tempestivamente alle forze di polizia locali le minacce rivolte alle persone o alle strutture, perché siano valutate le verifiche e le eventuali misure necessarie.

Contestualmente, le scuole devono informare l’Ufficio scolastico regionale, inviando il messaggio ricevuto nel formato originale .eml, così da conservarne gli elementi utili agli approfondimenti. L’ufficio regionale inoltra la documentazione all’amministrazione centrale e cura i successivi aggiornamenti.

Se la minaccia appare plausibile, il questore può disporre accertamenti e altre misure adeguate. Solo se lo ritiene necessario propone al prefetto l’evacuazione della struttura interessata. Restano ferme le disposizioni vigenti, i piani di emergenza e le competenze delle autorità e degli organismi tecnici.

La direttiva affida inoltre al Centro Situazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza, operativo 24 ore su 24, il raccordo informativo con gli uffici territoriali. Ai prefetti spetta il coordinamento tra forze di polizia, vigili del fuoco e altri soggetti coinvolti.

Il prefetto di Torino Donato Cafagna ha spiegato in un’intervista del 14 novembre che la chiamata al numero di emergenza attiva l’intervento delle forze di polizia per verificare i rischi. Ha indicato un oggetto sospetto vicino alla scuola come esempio di circostanza da valutare.

Che cosa è accaduto a Torino e in Piemonte

Le nuove indicazioni arrivano dopo due giornate di segnalazioni diffuse. Secondo i dati comunicati dalla Regione Piemonte, l’11 novembre furono registrate 463 segnalazioni nella regione, di cui 190 nella provincia di Torino. L’allarme portò all’evacuazione di circa il 20% delle strutture interessate: la percentuale riguarda quella giornata e l’intero territorio regionale, non la sola città di Torino.

Il 12 novembre arrivarono nuove minacce. Secondo la ricostruzione di Quotidiano Piemontese, le risposte negli istituti torinesi furono diverse: in alcune scuole gli alunni uscirono, in altre le lezioni proseguirono durante i controlli. La stessa ricostruzione riferisce che il prefetto aveva richiamato il criterio secondo cui una comunicazione massiva, senza ulteriori elementi concreti, non comporta da sola l’evacuazione.

Il criterio era già presente nella comunicazione del Ministero dell’Istruzione del 12 novembre, che lasciava al prefetto la facoltà di disporre l’evacuazione in presenza di elementi specifici e concreti di rischio. La direttiva del giorno successivo dettaglia il percorso di segnalazione e valutazione, con indicazioni rivolte a prefetti e questori.

Per eventuali nuove comunicazioni, i passaggi restano la segnalazione tempestiva e la valutazione delle circostanze del singolo caso. Le verifiche possono accompagnare la prosecuzione delle lezioni; l’evacuazione resta possibile quando gli elementi disponibili la rendono necessaria.