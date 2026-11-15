Qualità della vita 2026: Torino 61ª per affari e lavoro secondo Radio Gold

La provincia di Torino sarebbe scesa al 61° posto per affari e lavoro e salita all’11° per reddito e ricchezza nell’indagine sulla qualità della vita 2026. A riportare i due piazzamenti è Radio Gold, nel resoconto pubblicato il 15 novembre: rispetto al 2025 indicherebbero movimenti opposti nelle due graduatorie economiche.

Anche se confermati, i cambiamenti di posizione non quantificano una perdita di occupati né un aumento dei redditi. Le classifiche ordinano le province rispetto alle altre; per misurare l’andamento delle condizioni economiche servono i valori degli indicatori, i periodi di riferimento e un metodo confrontabile.

Le posizioni del 2025 e quelle riferite per il 2026

L’indagine è realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications con l’Università Sapienza di Roma. L’infografica regionale dell’edizione 2025 colloca Torino al 44° posto per affari e lavoro e al 25° per reddito e ricchezza. Per il 2026, oltre a Radio Gold, anche Il Torinese riporta gli stessi piazzamenti; entrambi fanno riferimento alla stessa indagine.

Graduatoria Torino nel 2025 Torino nel 2026, secondo la stampa Affari e lavoro 44ª 61ª Reddito e ricchezza 25ª 11ª

La scheda ufficiale della provincia per il 2026 indica il 26° posto su 107 nella graduatoria generale, lo stesso dell’anno precedente. I piazzamenti delle singole dimensioni economiche sono contenuti in grafici interattivi, ma non sono leggibili nella versione testuale disponibile della scheda.

Perché il posto in classifica non misura posti di lavoro o redditi

Una posizione indica la collocazione relativa di Torino, non l’entità del cambiamento di una grandezza. Per esempio, la provincia potrebbe perdere posti anche con un proprio indicatore stabile, se altre province migliorassero. Allo stesso modo, un avanzamento nella graduatoria di reddito e ricchezza non equivale automaticamente a un aumento del reddito.

La dimensione affari e lavoro non coincide con il solo numero degli occupati. Il resoconto nazionale dell’indagine 2026 la descrive come un insieme di indicatori sul mercato del lavoro e sul tessuto imprenditoriale, oltre all’importo medio dei protesti per abitante e alla diffusione di startup e piccole e medie imprese innovative. Il piazzamento sintetico non permette quindi di attribuire il movimento a una sola componente.

Per interpretare il confronto tra le edizioni occorrono i punteggi e i dati sottostanti, con le rispettive date, e la verifica di eventuali cambiamenti negli indicatori, nei pesi e nel metodo. Solo così si può distinguere il risultato relativo nella graduatoria dall’andamento effettivo delle singole condizioni economiche torinesi.