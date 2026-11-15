ATP Finals a Torino: Heliövaara e Patten vincono il doppio inaugurale, Zverev-Jodar segue dalle 14

Le ATP Finals sono iniziate a Torino con la vittoria nel doppio di Harri Heliövaara e Henry Patten su Orlando Luz e Rafael Matos: 6-3, 5-7, 10-4. La cronaca punto per punto dell’incontro riporta il risultato conclusivo entro le 13.15 di domenica 15 novembre. Il primo singolare, Alexander Zverev contro Rafael Jodar, era previsto per il pomeriggio, non prima delle 14.

Il match apre il gruppo John McEnroe: una vittoria dà subito un vantaggio nella corsa alle semifinali, ma una sconfitta non comporta l’eliminazione. Nella prima fase ciascun singolarista affronta gli altri tre del proprio girone.

Il successo nel doppio inaugura il torneo

All’Inalpi Arena, i campioni in carica Heliövaara e Patten hanno conquistato il primo set contro la coppia brasiliana, che ha risposto vincendo il secondo. Il match tie-break ha deciso l’incontro a favore del finlandese e del britannico.

L’ordine di gioco ufficiale fissava l’apertura della sessione alle 11.30 con il doppio e collocava Zverev-Jodar a seguire. Le 14 sono un orario minimo: il singolare può cominciare più tardi.

Zverev ha già vinto le Finals nel 2018 e nel 2021; Jodar, invece, è al debutto nella manifestazione. I due aprono il singolare dopo la partita inaugurale del doppio, non l’intero torneo.

Che cosa vale il primo incontro nel girone

Gli otto singolaristi sono divisi in due gruppi da quattro. Ciascuno affronta gli altri tre componenti del proprio gruppo e i primi due accedono alle semifinali. Da quel momento il torneo prosegue a eliminazione diretta.

Secondo le regole delle Finals, il primo criterio per la classifica è il numero di vittorie. A parità si considera il numero di incontri disputati; se restano appaiati due giocatori, conta lo scontro diretto. Per alcune situazioni di parità a tre entrano in gioco anche le percentuali di set e game vinti.

Per Zverev e Jodar l’esordio assegna quindi una vittoria utile alla classifica e uno scontro diretto potenzialmente rilevante. Chi perde conserva la possibilità di qualificarsi: restano altre due partite e la posizione finale dipende anche dagli altri risultati.

Dove vedere Zverev-Jodar e il programma serale

Per il primo singolare, la programmazione Mediaset indica la diretta in chiaro su Canale 5 e lo streaming su Sportmediaset.it. Un annuncio dell’emittente segnala anche Mediaset Infinity.

Per la sera sono previsti Marcelo Arévalo e Mate Pavić contro Théo Arribagé e Albano Olivetti nel doppio, non prima delle 18. A seguire, non prima delle 20.30, Ben Shelton e Arthur Fils disputano l’altro singolare del gruppo John McEnroe. Anche in serata gli orari sono soglie minime, non partenze garantite.