Neve nelle valli torinesi: Pragelato imbiancata e segnalazioni a quote più basse

Neve al suolo e alberi imbiancati a Pragelato nella mattina del 15 novembre: lo mostra una ripresa pubblicata da Quotidiano Piemontese e attribuita alla webcam della località. Altre segnalazioni collocano i fiocchi fino a 800-900 metri tra Torinese e Cuneese, senza però precisare nel testo un punto di osservazione o una misurazione a quella quota.

La distinzione conta nel confronto con Arpa Piemonte: un’immagine della neve al suolo, una segnalazione locale e una quota prevista per un’area più ampia non sono dati equivalenti. La ricostruzione riguarda gli sviluppi disponibili tra il pomeriggio del 14 novembre e le 16:12 del 15 novembre, ora italiana.

Che cosa documenta la ripresa di Pragelato

L’immagine pubblicata da Quotidiano Piemontese reca la data del 15 novembre e l’orario delle 7:52. La testata la attribuisce alla webcam di Pragelato, tramite Centro Meteo Piemonte. Mostra il paesaggio innevato in quel momento, ma da sola non stabilisce quando sia caduta la neve né quanti centimetri si siano accumulati durante la notte.

La stessa testata riferisce nevicate a Sestriere, Ala di Stura e Bardonecchia. Una ricostruzione di Meteo in Piemonte pubblica inoltre immagini indicate come riprese a Piazzette, frazione di Usseglio, e a Balme.

Le segnalazioni a 800-900 metri

Per la sera del 14 novembre Quotidiano Piemontese e MeteoWeb riferiscono fiocchi localmente a 800-900 metri tra Torinese e Cuneese, senza indicare nel testo dove siano stati osservati a quell’altitudine. Anche Meteo in Piemonte parla di neve verso gli 800-900 metri nelle vallate occidentali, senza associare la quota a una misurazione puntuale.

Le tre pubblicazioni non bastano, da sole, a stabilire che le segnalazioni abbiano origini indipendenti. La quota resta quindi riferita dalle fonti, non una misura locale accertata.

Il confronto con la previsione Arpa

Nella vigilanza meteorologica emessa alle 13 del 14 novembre, Arpa Piemonte prevedeva deboli precipitazioni nella notte successiva sulle Alpi occidentali e sui rilievi meridionali. La sintesi indicava una quota neve regionale in graduale aumento dai 1.000-1.300 metri riferiti al 14 novembre.

Quella fascia era una previsione su scala regionale, non una rilevazione in ciascun paese. Per confrontare puntualmente un’eventuale osservazione a quota inferiore con il bollettino servirebbero almeno il luogo e il momento della segnalazione. La neve visibile a Pragelato, da sola, non permette invece di stabilire la quota minima raggiunta nelle valli.

Le previsioni per la notte sul 16 novembre

Nel bollettino di vigilanza emesso alle 13 del 15 novembre, Arpa prevede per la notte successiva un nuovo peggioramento, con precipitazioni sui settori alpini e pedemontani e neve oltre 1.400-2.000 metri. È una previsione per le ore successive, non un dato sulle nevicate già avvenute.

Per lunedì 16 novembre l’agenzia indica un temporaneo miglioramento; il successivo aggiornamento del bollettino è previsto alle 13 dello stesso giorno.