Torino 2027, Borghi indica Lo Russo: Azione guarda a Saracco

Per le comunali di Torino del 2027, Italia Viva sostiene il sindaco Stefano Lo Russo, mentre Azione guarda alla candidatura civica dell’ex rettore Guido Saracco. La posizione di Italia Viva è attribuita al senatore Enrico Borghi da un resoconto pubblicato da TorinoOggi il 14 novembre, che riporta anche una sua critica al leader di Azione Carlo Calenda.

Borghi, secondo il resoconto, ha evocato una possibile convergenza fra Calenda e l’ex sindaca Chiara Appendino. Non è un’intesa annunciata: nelle dichiarazioni precedenti Saracco aveva negato un dialogo in corso con il Movimento 5 Stelle e Appendino aveva indicato un progetto autonomo del Movimento.

La pubblicazione è l’elemento più recente nel periodo considerato, dalle 11.20 del 14 novembre alle 11.20 del 15 novembre 2026. Il resoconto non precisa quando sia avvenuto l’intervento di Borghi; le altre dichiarazioni ricostruiscono il contesto dei giorni precedenti.

La posizione attribuita a Italia Viva

TorinoOggi riferisce che Borghi, presidente dei tavoli delle «Primarie delle Idee Torino 2027», ha indicato il sostegno a Lo Russo e contestato la linea di Calenda. Tra i temi discussi nei tavoli, secondo il resoconto, figurano sicurezza, lavoro, trasporto pubblico, scuola e piccole e medie imprese.

Il rapporto con il sindaco ha un precedente. In un’intervista del 5 maggio al Corriere Torino, ripubblicata da Italia Viva, Silvia Fregolent ricordava il sostegno del partito alla candidatura di Lo Russo nel 2021 e auspicava il dialogo nel centrosinistra. È una posizione precedente, non una conferma dell’intervento attribuito a Borghi a novembre.

Saracco e Calenda: sostegno politico e lista civica

L’11 novembre Saracco ha presentato al Bunker la candidatura a sindaco con Torino Innova, progetto civico aperto al confronto con i partiti. L’ex rettore ha detto di non avere tessere di partito e di voler costruire un progetto ampio, mantenendone l’identità civica.

Lo stesso giorno Calenda, in un’intervista sulle amministrative, ha dichiarato che Azione era orientata a sostenere Saracco. Da parte sua il candidato si è detto disponibile a collaborare con chi voglia contribuire a Torino Innova, precisando che la lista civica sarebbe stata senza simboli di partito.

Le due posizioni non si escludono: l’orientamento di Azione riguarda il sostegno politico alla candidatura, mentre la precisazione di Saracco riguarda la forma della sua lista.

Appendino e il Movimento 5 Stelle

Alla presentazione dell’11 novembre, Saracco aveva smentito un dialogo in corso con il M5S e detto di non avere contatti con Appendino da due anni e mezzo. Il giorno successivo l’ex sindaca ha espresso stima per lui, definendo la sua una candidatura utile al dibattito cittadino.

Nel suo intervento del 12 novembre, Appendino non ha chiuso al dialogo, ma ha detto che il Movimento stava lavorando a una propria alternativa e si sarebbe presentato da solo a Torino. Ha inoltre chiesto discontinuità rispetto all’amministrazione Lo Russo.

La stima per Saracco e la disponibilità al dialogo non equivalgono quindi a un sostegno elettorale. Restano da definire eventuali alleanze intorno al progetto civico e la proposta con cui il M5S affronterà il voto.