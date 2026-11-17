Operatori sociali hanno manifestato ieri 16 novembre 2026 in piazza Palazzo di Città a Torino, nella giornata di sciopero nazionale delle cooperative e delle imprese sociali proclamato da USB. La protesta riguarda salari, riconoscimento della professione e gestione esternalizzata dei servizi.

Alla manifestazione hanno partecipato anche lavoratori provenienti dal Cuneese, secondo il resoconto di La Guida, che non indica il numero dei presenti. Non sono disponibili dati verificati sulle adesioni a Torino o su eventuali interruzioni dei servizi cittadini.

Chi era chiamato allo sciopero

La proclamazione di USB Lavoro Privato riguardava il personale delle cooperative dei settori sociosanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo e delle imprese sociali. L’astensione era prevista per l’intera giornata, compresi i turni iniziati il 15 novembre e terminati il 16 e quelli iniziati il 16 e destinati a concludersi il 17.

La presenza in piazza non permette da sola di misurare quanti addetti abbiano scioperato né quali attività siano state eventualmente modificate. L’elenco degli appuntamenti diffuso da USB indicava il presidio torinese alle 12; il resoconto locale colloca invece la manifestazione nella mattinata.

Le richieste su salari e ore di lavoro

Il sindacato chiede aumenti contrattuali, il recupero del potere d’acquisto e la propria partecipazione ai tavoli di rinnovo. Tra le richieste figura il riconoscimento dell’orario effettivamente lavorato, con retribuzione e validità previdenziale, invece del ricorso a indennità forfettarie per attività che USB considera lavoro effettivo.

La distinzione riguarda anche attività diverse dall’assistenza diretta: nella proclamazione USB richiama, tra gli altri casi, la formazione e la reperibilità con obbligo di permanenza nella struttura. Il sindacato contesta inoltre la banca ore negativa e i turni spezzati e chiede tutele per chi lavora in servizi discontinui o con part-time ciclico.

Servizi esternalizzati e rinnovo del contratto

USB chiede una legge nazionale per riportare servizi di welfare e personale all’interno del settore pubblico. La reinternalizzazione è una rivendicazione sindacale, non una decisione già adottata: modalità e tempi dipenderebbero da eventuali scelte normative e organizzative.

Il rinnovo del contratto delle cooperative sociali segue un percorso distinto dalla protesta. Dopo l’incontro del 4 novembre tra le parti datoriali e le organizzazioni sindacali impegnate nella trattativa, CISL FP Piemonte ha riferito di un’apertura dei datori di lavoro sul superamento della reperibilità con obbligo di permanenza notturna in struttura. È un punto ancora da tradurre in un accordo, insieme alle regole sui cambi di gestione degli appalti.

Secondo l’aggiornamento Fisascat CISL del 13 novembre, il contratto è scaduto il 31 dicembre 2025 e si applica a circa 437 mila lavoratrici e lavoratori. Il confronto su cambi di gestione e reperibilità è previsto per il 27 novembre, con l’obiettivo di raggiungere un’intesa sui due temi; una riunione plenaria è prevista il 2 dicembre. Nel frattempo prosegue il lavoro tecnico sulle altre regole contrattuali e sui profili professionali.