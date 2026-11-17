Il Consiglio comunale di Torino ha chiesto alla Giunta di valutare una modifica del regolamento edilizio per la raccolta dell’acqua piovana nelle nuove costruzioni, da usare per irrigare gli spazi verdi di pertinenza. La mozione approvata il 16 novembre 2026, proposta dal consigliere Simone Fissolo dei Moderati, contiene anche indirizzi sul drenaggio urbano e sulla prevenzione delle perdite idriche.

Il voto non introduce di per sé nuovi obblighi edilizi: la richiesta è di valutare una modifica, senza definirne contenuto e decorrenza. Non significa però che il riuso della pioggia fosse assente dalle precedenti disposizioni cittadine.

La scheda comunale registra la votazione alle 15.42, con 25 favorevoli, nessun contrario e un astenuto. Il riferimento al 2030 indica l’orizzonte dell’indirizzo sul sistema idrico sostenibile, non la data di entrata in vigore di una nuova prescrizione.

Che cosa chiede la mozione per le nuove costruzioni

La richiesta riguarda il regolamento edilizio n. 381: l’obiettivo è dotare i nuovi edifici di sistemi che raccolgano la pioggia per irrigare il verde collegato agli immobili. Riutilizzare l’acqua accumulata può ridurre il ricorso a quella della rete, ma l’effetto dipende dalla progettazione e dall’uso degli impianti.

Il tema era già presente nell’allegato energetico-ambientale del 2018. Il suo articolo 8 bis prevedeva il riuso irriguo delle acque meteoriche per nuove costruzioni, ristrutturazioni integrali e demolizioni con ricostruzione, se l’area destinata a verde privato superava i 100 metri quadrati. Il testo indicava anche un accumulo minimo di 10 litri per metro quadrato di verde privato considerato, salvo la dimostrata impossibilità dovuta a superfici di raccolta insufficienti.

Quella disposizione descrive il quadro previsto nel testo del 2018: per stabilire quali requisiti si applichino a un intervento occorre considerare il quadro normativo aggiornato e le condizioni del progetto. La proposta di mozione non specifica quali disposizioni esistenti modificare né definisce soglie o caratteristiche di eventuali futuri impianti.

Il passaggio richiesto alla Giunta è una valutazione. Solo eventuali atti successivi potranno chiarire se e come cambieranno le regole per progettisti e proprietari.

Drenaggio urbano e perdite: problemi diversi

Il recupero per irrigare riguarda l’uso della risorsa; il drenaggio urbano riguarda invece la gestione della pioggia quando cade. Il Consiglio chiede soluzioni alternative o integrative al convogliamento nella rete di smaltimento, per migliorare l’adattamento agli eventi climatici estremi. La proposta cita tetti verdi e pavimentazioni permeabili come esempi capaci di contribuire a ridurre il carico sulla rete durante le piogge intense.

Per l’acquedotto, l’atto sollecita una manutenzione più preventiva attraverso i dati dei contatori intelligenti di SMAT, così da anticipare criticità e guasti. È un indirizzo politico: non equivale alla realizzazione immediata di un programma di lavori e non quantifica una riduzione delle perdite.

La mozione richiama anche l’Idropolitana, il collettore fognario già in realizzazione e distinto dagli impegni appena votati. Secondo la relazione ambientale piemontese sul collettore, l’opera è progettata anche per distribuire nel tempo le portate di pioggia dirette al depuratore. Raccolta presso gli edifici e collettore operano quindi su scale diverse: la prima punta al riuso locale, il secondo alla gestione dei flussi nella rete.

Alla Giunta spetta ora valutare la richiesta sul regolamento e dare seguito agli indirizzi su drenaggio, manutenzione e sensibilizzazione all’uso dell’acqua. La mozione non indica una data per l’eventuale modifica edilizia.