Torino, 1786. Sotto i portici dell’allora piazza delle Fiere, oggi piazza Castello, un giovane erborista mescola vino moscato, erbe e spezie e ottiene una bevanda nuova, più gentile dei vini medicinali dell’epoca. Si chiama Antonio Benedetto Carpano e con quella ricetta dà forma al vermouth come lo conosciamo, e con esso a un’abitudine destinata a diventare un tratto d’identità cittadina: l’ora dell’aperitivo. Ripercorriamo questa storia tra la corte sabauda e i caffè storici, fino ai rituali contemporanei e a qualche suggerimento per portare un po’ di Torino sulla tavola di casa.

Nasce a Torino l’ora del vermouth

Carpano era nato nel 1751 a Bioglio, nel Biellese, e lavorava come garzone nella liquoreria di monsù Marendazzo, affacciata sul Palazzo Reale. Il nome della sua creazione richiama il tedesco Wermut, cioè l’artemisia, l’erba amaricante che ancora oggi ne è il cuore aromatico. Sicuro del risultato, ne fece recapitare una cesta a re Vittorio Amedeo III, e il favore della corte fece il resto. Nel 1820 il nipote Giuseppe Bernardino diede veste giuridica all’attività, che nell’Ottocento divenne punto d’incontro per figure come Cavour, Massimo d’Azeglio e Giuseppe Verdi. Intanto il rito si diffondeva nei caffè della città: il Mulassano, trasferito in piazza Castello nel 1907 dal produttore di liquori Amilcare Mulassano, e il Caffè Torino, aperto nel 1903 e poi approdato in piazza San Carlo, divennero salotti dove il bicchiere del tardo pomeriggio era un appuntamento fisso.

Cosa mettere nel piatto: dagli stuzzichini della tradizione alle tartine di oggi

Il vermouth non è mai stato servito da solo. La tradizione piemontese lo accompagna con grissini stirati a mano, tomini sott’olio o al verde, acciughe ricoperte di salsa a base di prezzemolo, aglio e mollica. Proprio al Mulassano, nel 1926, la signora Angela Demichelis Nebiolo avrebbe inventato il tramezzino, piccolo emblema di un aperitivo che si fa sostanzioso senza diventare cena. Oggi le stesse idee si possono replicare con poco sforzo. Per un aperitivo veloce a casa bastano crostini e tartine con un buon formaggio spalmabile , facile da trovare tra gli scaffali di insegne come Bennet, abbinato a grissini, acciughe o verdure. Un velo di erba cipollina, qualche noce tritata o una fettina di peperone in agrodolce bastano a dare carattere al piatto. Conta soprattutto l’equilibrio: sapori sapidi e leggermente amari dialogano bene con la dolcezza speziata del vermouth rosso, mentre il bianco preferisce bocconi delicati. Meglio poche proposte curate che un buffet sovraccarico.

Il vermouth di Torino oggi e l’aperitivo contemporaneo

Dopo un lungo percorso, il 22 marzo 2017 un decreto del Ministero delle Politiche agricole ha riconosciuto l’indicazione geografica Vermouth di Torino, poi confermata anche a livello europeo. Lo stesso anno è nato l’Istituto del Vermouth di Torino, affiancato dal 2019 da un consorzio di tutela. Il disciplinare richiede che il vino aromatizzato sia prodotto in Piemonte a partire da vini italiani, con una gradazione tra il 16 e il 22% e con la presenza obbligatoria di artemisia coltivata o raccolta nella regione. La versione Superiore alza l’asticella: almeno il 17% di alcol e una base composta per metà o più da vini piemontesi. Nel bicchiere, il vermouth vive anche nella miscelazione. Il Milano-Torino, o Mi-To, nacque negli anni Sessanta dell’Ottocento nel caffè di Gaspare Campari a Milano, unendo in parti uguali il bitter milanese e il rosso torinese: da quella formula sarebbero derivati l’Americano e, più tardi, il Negroni.

Come organizzare un aperitivo alla torinese a casa

Bastano pochi accorgimenti. Il vermouth si serve fresco: liscio in un tumbler basso con un cubetto di ghiaccio grande, che si scioglie lentamente, e una scorza d’agrumi. Per i cocktail conviene preparare il ghiaccio in anticipo e tenerne una buona scorta. Quanto alle porzioni, calcoliamo due o tre assaggi a persona per ogni proposta, privilegiando la varietà sulla quantità. Sul fronte degli abbinamenti, il rosso regge bene salumi, formaggi stagionati e frutta secca; il bianco e il dry si sposano con verdure crude, pesce marinato e preparazioni più leggere. Chi vuole sorprendere gli ospiti può proporre un piccolo confronto tra due o tre etichette diverse, servite in assaggi, per scoprire quanto cambi il profilo aromatico da una ricetta all’altra. Una bottiglia aperta va conservata in frigorifero e consumata entro qualche settimana, perché essendo a base di vino perde aromi con il tempo.

Un rito che attraversa i secoli

Dalla bottega di Carpano ai tavolini di oggi, il filo non si è mai spezzato: l’aperitivo resta a Torino un momento di socialità prima ancora che un consumo, un’occasione per fermarsi e ritrovarsi. Chi visita la città può seguirne le tracce tra i portici di piazza Castello e i saloni di piazza San Carlo, magari ordinando un vermouth là dove tutto è cominciato. Molti di quei locali conservano ancora specchi, boiserie e banconi d’epoca, e sedersi ai loro tavolini significa partecipare a un rito che la città ha saputo rinnovare senza tradirlo. Il resto lo fa l’atmosfera, quella che nessuna ricetta riesce a imbottigliare.