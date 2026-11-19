A Giaveno è stato inaugurato il 17 novembre 2026 l’edificio comunale di via Beale 73, recuperato per ospitare otto alloggi sociali e circa 27 persone. La conclusione dei lavori non coincide però con l’avvio delle assegnazioni: secondo il sindaco Stefano Olocco, gestione, servizi e modalità di accesso devono ancora essere definiti.

Il resoconto dell’inaugurazione pubblicato da Torino Oggi riporta l’obiettivo dell’amministrazione: offrire soluzioni temporanee e percorsi di accompagnamento a persone e famiglie in difficoltà. Il passaggio dalle finalità del progetto alle regole per accedere agli alloggi resta quindi da definire.

Alloggi temporanei e servizi di accompagnamento

L’immobile si sviluppa su tre livelli e comprende una reception, spazi comuni e locali di servizio. Secondo le informazioni diffuse all’inaugurazione, gli appartamenti al piano terra sono fruibili anche da persone con capacità motorie ridotte.

La scheda della Città metropolitana sul progetto descrive una risposta temporanea a bisogni abitativi legati a vulnerabilità economiche o sociali. Tra i possibili destinatari indica anche giovani coppie, famiglie con persone con disabilità e anziani autosufficienti soli: sono esempi delle finalità previste, non criteri di assegnazione già stabiliti.

La scheda prevede attività di accompagnamento, fra cui tutoraggio e sostegno nella ricerca del lavoro, in collaborazione con i servizi sociali del territorio. I servizi da attivare concretamente dovranno essere definiti insieme alla gestione della struttura.

Da edificio incompiuto a residenza sociale

L’immobile, rimasto incompiuto per anni, era stato acquisito dal Comune dopo irregolarità edilizie e successive procedure amministrative e giudiziarie. Nel dicembre 2020 il Consiglio comunale ha riconosciuto l’interesse pubblico a mantenerlo, anziché ripristinare lo stato dei luoghi, per destinarlo a finalità collettive. Il recupero è stato poi inserito nei Piani urbani integrati del PNRR.

Per contribuire a definire la gestione, il Comune ha candidato Abitare Valsangone a un avviso ANCI dedicato alla valorizzazione degli immobili pubblici con il coinvolgimento di giovani under 35. La proposta prevede un percorso di 18 mesi per elaborare il modello gestionale, attivare collaborazioni territoriali e creare opportunità di lavoro retribuito per i giovani. Il contributo nazionale di 160.000 euro è stato richiesto: la candidatura non equivale a un finanziamento già ottenuto.

Il finanziamento del recupero

La scheda comunale dell’intervento indica un importo complessivo di circa 1,82 milioni di euro, di cui circa 1,62 milioni di finanziamento PNRR e 200.000 euro di risorse comunali. La scheda metropolitana riporta invece 1,4 milioni come investimento.

Il documento di programmazione comunale 2025-2027 aiuta a leggere le cifre: indica un contributo PNRR iniziale di 1,4 milioni, 200.000 euro comunali e un contributo aggiuntivo di circa 223.000 euro per il caro prezzi. Le cifre riportate nelle diverse schede non vanno quindi sommate come se fossero stanziamenti indipendenti.

Il prossimo passaggio indicato dall’amministrazione è definire il modello di gestione, i servizi e le modalità di accesso con il coinvolgimento dei soggetti competenti e di personale qualificato.