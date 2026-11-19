In via Roma 237 a Torino è annunciato il Museo Maggiora 1929, uno spazio che affianca un percorso sulla storia dell’azienda dolciaria piemontese a una bottega. Il progetto, ideato da Alberto Marchetti con Erica Maggiora e la sua famiglia, è stato raccontato il 17 novembre da La Voce di Asti, che ne annuncia l’apertura senza precisare la data di avvio delle visite.

Il percorso mette insieme prodotti, confezioni e pubblicità per raccontare una vicenda che lega Refrancore, nell’Astigiano, alla produzione industriale di Collegno. Le informazioni pubblicate indicano ingresso gratuito e apertura quotidiana dalle 10 alle 20.

Il percorso: dalle confezioni ai Caroselli

Secondo la descrizione diffusa, il museo ripercorre la storia Maggiora attraverso manifesti, confezioni e materiali d’archivio. Nel Salotto dei Caroselli trovano spazio le pubblicità televisive degli anni Sessanta: accanto ai prodotti, sono le immagini e i personaggi usati per presentarli al pubblico a diventare parte del racconto.

Lo spazio ha una doppia funzione: il percorso espositivo presenta la memoria del marchio, mentre la bottega è la parte commerciale. Tra i prodotti indicati figurano i finocchini, le caramelle Toujours e il vermouth Maggiora, insieme a riproduzioni di scatole storiche.

Da Refrancore alla fabbrica di Collegno

Una scheda della Regione Piemonte sui finocchini ricorda che nel 1935 Ermenegildo Maggiora rilevò a Refrancore un negozio di alimentari e pasticceria già noto per questi biscotti. La tradizione locale precedeva quindi l’attività dell’imprenditore, che contribuì alla diffusione del prodotto.

La produzione crebbe poi nell’area torinese. Una ricostruzione della storia industriale di Collegno colloca nel 1939 l’insediamento Maggiora nello stabilimento di Regina Margherita. Il percorso di via Roma collega così una specialità artigianale alla successiva dimensione industriale e alla comunicazione rivolta ai consumatori.

La famiglia Maggiora ha in seguito custodito archivi e ricette e recuperato il marchio. Il museo-bottega nasce dall’incontro di questo lavoro con il progetto di Marchetti.

Indirizzo e informazioni per la visita

Lo spazio è indicato in via Roma 237. Le informazioni pubblicate il 17 novembre riportano apertura tutti i giorni, dalle 10 alle 20, e ingresso gratuito. Per informazioni è indicato l’indirizzo info@maggiora1929.it. La data effettiva di avvio delle visite non è precisata.