La Job Fair PMI del Politecnico di Torino prosegue fino a giovedì 26 novembre 2026 al Campus Ingegnerie: studenti, laureati e giovani ricercatori dell’ateneo possono incontrare le imprese e conoscere opportunità di lavoro e tirocinio. La manifestazione, iniziata il 24 novembre e organizzata dal Career Hub, prevede aziende diverse nelle tre giornate.

L’ingresso è in corso Castelfidardo 39, a Torino, dalle 10 alle 17. Per scegliere quando andare, è utile controllare l’elenco degli espositori del giorno: le imprese non sono presenti tutte contemporaneamente.

Chi può partecipare e come funzionano gli incontri

La fiera è rivolta alla comunità del Politecnico: studenti, laureandi, laureati, dottorandi e giovani ricercatori. La scheda dell’evento indica che la partecipazione è libera e gratuita per studenti, dottorandi e neolaureati dell’ateneo.

Agli stand si possono incontrare i referenti delle aziende, presentare il curriculum e valutare le proposte più adatte al proprio percorso. Il Politecnico consiglia di portare un CV aggiornato. Per alcuni partecipanti sono previsti anche colloqui individuali su appuntamento, in un’area dedicata: sono distinti dal contatto con le imprese agli stand.

La scheda invita a registrarsi attraverso la pagina della manifestazione, ma non specifica se la registrazione sia obbligatoria per accedere agli stand né come richiedere un colloquio individuale. Per informazioni è possibile rivolgersi al Career Hub all’indirizzo careerhub@polito.it.

La fiera può servire anche a conoscere le attività delle PMI e le competenze richieste prima di cercare lavoro. Un incontro con un’azienda non equivale però a un’assunzione né garantisce un tirocinio.

Quali aziende incontrare il 25 e il 26 novembre

Per mercoledì 25 novembre l’elenco degli espositori comprende, tra gli altri, Canova Tech, NPC Spacemind, Officine Gaudino e Turin Tech Group.

Giovedì 26 novembre sono previste, tra le altre, Akronos Technologies, Brain Technologies, Dentis Recycling Italy e GAE Engineering, nell’elenco dell’ultima giornata.

Per la prima giornata, martedì 24 novembre, il programma degli espositori comprendeva tra le altre A.T.A.P., Deerns Italia, MC Engineering e Politecna Europa.

Il Politecnico indica 86 imprese partecipanti nell’articolo dedicato alla manifestazione; la scheda dell’evento parla invece di oltre 100. I tre elenchi giornalieri riportano complessivamente 86 voci. Per organizzare la visita restano quindi gli elenchi del giorno il riferimento più utile per individuare le aziende da incontrare.