Economia & Lavoro
Job Fair PMI al Politecnico di Torino: incontri con le imprese fino al 26 novembre
Al Campus Ingegnerie la fiera mette in contatto la comunità del Politecnico con le piccole e medie imprese. Orari, accesso e aziende cambiano in base alla giornata.
La Job Fair PMI del Politecnico di Torino prosegue fino a giovedì 26 novembre 2026 al Campus Ingegnerie: studenti, laureati e giovani ricercatori dell’ateneo possono incontrare le imprese e conoscere opportunità di lavoro e tirocinio. La manifestazione, iniziata il 24 novembre e organizzata dal Career Hub, prevede aziende diverse nelle tre giornate.
L’ingresso è in corso Castelfidardo 39, a Torino, dalle 10 alle 17. Per scegliere quando andare, è utile controllare l’elenco degli espositori del giorno: le imprese non sono presenti tutte contemporaneamente.
Chi può partecipare e come funzionano gli incontri
La fiera è rivolta alla comunità del Politecnico: studenti, laureandi, laureati, dottorandi e giovani ricercatori. La scheda dell’evento indica che la partecipazione è libera e gratuita per studenti, dottorandi e neolaureati dell’ateneo.
Agli stand si possono incontrare i referenti delle aziende, presentare il curriculum e valutare le proposte più adatte al proprio percorso. Il Politecnico consiglia di portare un CV aggiornato. Per alcuni partecipanti sono previsti anche colloqui individuali su appuntamento, in un’area dedicata: sono distinti dal contatto con le imprese agli stand.
La scheda invita a registrarsi attraverso la pagina della manifestazione, ma non specifica se la registrazione sia obbligatoria per accedere agli stand né come richiedere un colloquio individuale. Per informazioni è possibile rivolgersi al Career Hub all’indirizzo careerhub@polito.it.
La fiera può servire anche a conoscere le attività delle PMI e le competenze richieste prima di cercare lavoro. Un incontro con un’azienda non equivale però a un’assunzione né garantisce un tirocinio.
Quali aziende incontrare il 25 e il 26 novembre
Per mercoledì 25 novembre l’elenco degli espositori comprende, tra gli altri, Canova Tech, NPC Spacemind, Officine Gaudino e Turin Tech Group.
Giovedì 26 novembre sono previste, tra le altre, Akronos Technologies, Brain Technologies, Dentis Recycling Italy e GAE Engineering, nell’elenco dell’ultima giornata.
Per la prima giornata, martedì 24 novembre, il programma degli espositori comprendeva tra le altre A.T.A.P., Deerns Italia, MC Engineering e Politecna Europa.
Il Politecnico indica 86 imprese partecipanti nell’articolo dedicato alla manifestazione; la scheda dell’evento parla invece di oltre 100. I tre elenchi giornalieri riportano complessivamente 86 voci. Per organizzare la visita restano quindi gli elenchi del giorno il riferimento più utile per individuare le aziende da incontrare.
Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione
Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione.