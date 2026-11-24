Il Living Lab Torino Circolare ha presentato il 24 novembre i suoi 16 progetti di riuso, riparazione e recupero degli scarti. Le iniziative avranno dieci mesi per sperimentare le proprie soluzioni nei quartieri. Secondo il comunicato della Città di Torino, sono stati assegnati contributi per oltre 1,7 milioni di euro, a cui si aggiungono circa 433 mila euro di cofinanziamento privato: complessivamente, le risorse previste superano 2,16 milioni di euro.

La presentazione del 24 novembre non coincide con l’avvio di tutti i singoli progetti: Torino City Lab aveva già segnalato gli eventi di lancio di POST, Giungla Domestica e Fare la Differenza. La sperimentazione non implica che tutti i servizi siano già disponibili.

Finanziamenti e selezione

Le iniziative sono state selezionate tra 47 candidature di imprese, enti e organizzazioni del Terzo Settore, nell’ambito di un avviso finanziato dal PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. Il Comune ha indicato contributi per 1.733.965,28 euro e un cofinanziamento privato di circa 433.491 euro.

Il sostegno pubblico può coprire fino all’80% delle spese ammissibili, con contributi compresi tra 70.000 e 120.000 euro per iniziativa. La pagina dell’avviso raccoglie la graduatoria e la documentazione. L’assegnazione dei contributi è distinta dalla loro effettiva erogazione.

Riparazioni e recupero nei quartieri

Tra gli esempi indicati dal Comune ci sono officine di quartiere per riparare oggetti, attrezzature cinematografiche da riutilizzare tra produzioni, scarti di pellame da trasformare in accessori ed eccedenze alimentari da destinare a conserve e pasti solidali. Altri progetti riguardano il compostaggio degli sfalci degli orti urbani, il riuso di tessuti e la raccolta di piccoli elettrodomestici destinati a una seconda vita.

La sperimentazione comprende presìdi di prossimità a Mirafiori Sud e San Donato, hub di riuso creativo a Borgo Vittoria e Borgo San Paolo e attività di compostaggio negli orti della Circoscrizione 6. Secondo il Comune, molti progetti prevedono anche percorsi di inserimento lavorativo per persone in condizioni di fragilità.

Risultati attesi e prospettive

Il Comune ha previsto un sistema di monitoraggio che considererà, tra gli altri aspetti, i materiali recuperati, i rifiuti evitati e i beni riutilizzati o riparati. L’obiettivo dichiarato è ridurre gli sprechi e rafforzare filiere locali; non è stata indicata una stima dei posti di lavoro attesi.

Nei prossimi mesi le iniziative saranno accompagnate dalla Città e da Mercato Circolare, incaricata dell’assistenza tecnica e dell’animazione territoriale. Resta da definire quali attività potranno proseguire oltre la sperimentazione, con quali risorse e secondo quali criteri.