Cronaca & Attualità
Torino Lingotto, arrestata una 22enne: sequestrati oltre 70 grammi di cocaina
La donna è stata fermata alla stazione Lingotto e la polizia ha perquisito la sua abitazione. L’arresto è stato convalidato e per lei è stato disposto il divieto di dimora a Torino.
Una donna di 22 anni è stata arrestata dalla polizia con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio dopo un controllo alla stazione ferroviaria di Torino Lingotto e una perquisizione nella sua abitazione. Secondo la ricostruzione dell’intervento, gli agenti hanno trovato complessivamente oltre 70 grammi di cocaina, oltre a sei involucri della stessa sostanza e a un bilancino.
L’arresto è stato convalidato e nei confronti della donna è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Torino.
Il controllo in stazione e la perquisizione in casa
Il controllo è avvenuto nei giorni scorsi durante un servizio degli agenti del commissariato Mirafiori alla stazione Lingotto. La data esatta dell’intervento non è stata precisata.
La donna aveva con sé un sacchetto con oltre 20 grammi di cocaina e altri sei involucri termosaldati della stessa sostanza, il cui peso non è stato specificato. Nella successiva perquisizione dell’abitazione gli agenti hanno trovato un sacchetto con altri 52 grammi di cocaina nascosto in un paio di pantaloncini e un bilancino con tracce di polvere bianca.
La misura cautelare
La convalida dell’arresto e il divieto di dimora non equivalgono a una condanna: la donna è indagata e la sua responsabilità dovrà essere accertata nel procedimento.
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