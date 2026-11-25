Una donna di 22 anni è stata arrestata dalla polizia con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio dopo un controllo alla stazione ferroviaria di Torino Lingotto e una perquisizione nella sua abitazione. Secondo la ricostruzione dell’intervento, gli agenti hanno trovato complessivamente oltre 70 grammi di cocaina, oltre a sei involucri della stessa sostanza e a un bilancino.

L’arresto è stato convalidato e nei confronti della donna è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Torino.

Il controllo in stazione e la perquisizione in casa

Il controllo è avvenuto nei giorni scorsi durante un servizio degli agenti del commissariato Mirafiori alla stazione Lingotto. La data esatta dell’intervento non è stata precisata.

La donna aveva con sé un sacchetto con oltre 20 grammi di cocaina e altri sei involucri termosaldati della stessa sostanza, il cui peso non è stato specificato. Nella successiva perquisizione dell’abitazione gli agenti hanno trovato un sacchetto con altri 52 grammi di cocaina nascosto in un paio di pantaloncini e un bilancino con tracce di polvere bianca.

La misura cautelare

La convalida dell’arresto e il divieto di dimora non equivalgono a una condanna: la donna è indagata e la sua responsabilità dovrà essere accertata nel procedimento.