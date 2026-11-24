Cronaca & Attualità
Torino, l’ippocastano caduto in corso Matteotti era stato controllato a settembre
L’albero ha abbattuto un palo della luce, danneggiando un’auto senza causare feriti. Secondo la stampa, il controllo di settembre non aveva indicato interventi.
L’ippocastano caduto il 23 novembre in corso Matteotti a Torino, abbattendo un palo della luce che ha danneggiato un’auto parcheggiata, era stato controllato a settembre. Secondo la ricostruzione di Mole24, dalla verifica non erano emersi problemi tali da richiedere interventi. Non ci sono stati feriti.
L’albero, alto circa 20 metri, è caduto intorno alle 8.30, finendo sulla carreggiata e sul marciapiede. Il palo colpito è precipitato su un’auto parcheggiata, danneggiandone il parabrezza e uno specchietto.
Il controllo e le verifiche dopo la caduta
Secondo Mole24, l’ispezione di settembre aveva riguardato la base del tronco, il punto di ingresso nel terreno, il tronco e la chioma. Il resoconto non precisa il giorno né il metodo della verifica.
Le prime verifiche successive alla caduta avrebbero rilevato una rottura sotto il livello del terreno e alterazioni alle radici. Le cause del cedimento restano da chiarire: questi elementi non stabiliscono, da soli, se il controllo precedente potesse individuare il problema.
La chiusura del corso e la rimozione
Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale, tecnici comunali e operatori Iren. Per consentire la rimozione e la messa in sicurezza, corso Matteotti è stato chiuso al traffico in direzione Porta Susa fino alle 11.30, con ripercussioni sulla circolazione.
I tecnici hanno sezionato il tronco e rimosso i rami dalla carreggiata; gli operatori Iren sono intervenuti sul palo e sul lampione collegato. Secondo Mole24, dopo la rimozione della struttura danneggiata sarebbero state valutate le modalità di ripristino dell’impianto di illuminazione.
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