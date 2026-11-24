L’ippocastano caduto il 23 novembre in corso Matteotti a Torino, abbattendo un palo della luce che ha danneggiato un’auto parcheggiata, era stato controllato a settembre. Secondo la ricostruzione di Mole24, dalla verifica non erano emersi problemi tali da richiedere interventi. Non ci sono stati feriti.

L’albero, alto circa 20 metri, è caduto intorno alle 8.30, finendo sulla carreggiata e sul marciapiede. Il palo colpito è precipitato su un’auto parcheggiata, danneggiandone il parabrezza e uno specchietto.

Il controllo e le verifiche dopo la caduta

Secondo Mole24, l’ispezione di settembre aveva riguardato la base del tronco, il punto di ingresso nel terreno, il tronco e la chioma. Il resoconto non precisa il giorno né il metodo della verifica.

Le prime verifiche successive alla caduta avrebbero rilevato una rottura sotto il livello del terreno e alterazioni alle radici. Le cause del cedimento restano da chiarire: questi elementi non stabiliscono, da soli, se il controllo precedente potesse individuare il problema.

La chiusura del corso e la rimozione

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale, tecnici comunali e operatori Iren. Per consentire la rimozione e la messa in sicurezza, corso Matteotti è stato chiuso al traffico in direzione Porta Susa fino alle 11.30, con ripercussioni sulla circolazione.

I tecnici hanno sezionato il tronco e rimosso i rami dalla carreggiata; gli operatori Iren sono intervenuti sul palo e sul lampione collegato. Secondo Mole24, dopo la rimozione della struttura danneggiata sarebbero state valutate le modalità di ripristino dell’impianto di illuminazione.