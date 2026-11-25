Tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2026 la Questura di Torino ha effettuato 129 arresti per violenza di genere. Nel bilancio relativo al capoluogo e alla provincia figurano anche 196 ammonimenti e 15 proposte di sorveglianza speciale, secondo i dati della Polizia di Stato riportati da ANSA.

Gli ammonimenti e le proposte di sorveglianza

Dei 196 ammonimenti emessi dal questore Massimo Gambino, 107 riguardano atti persecutori e 89 violenza domestica. Le 15 proposte di sorveglianza speciale sono state avanzate al Tribunale misure di prevenzione: il bilancio non indica che le misure siano già state disposte.

Scelti dalla redazione Torino, 86 casi di violenza contro le donne seguiti dalla Polizia Locale

I dati sono stati diffusi in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre.

Il bilancio distinto della Polizia Locale

Separatamente, il Reparto di Prossimità della Polizia Locale di Torino è intervenuto su 86 casi di violenza contro le donne nell’ultimo anno, contro i 51 dell’anno precedente. Il dato riguarda i casi seguiti dal reparto, non il totale delle violenze avvenute in città.

Il periodo della Polizia Locale è indicato come «ultimo anno», senza date precise di inizio e fine. I due bilanci riguardano attività e territori diversi: non consentono un confronto diretto né un calcolo complessivo delle situazioni di violenza.

Sei arresti nel mese precedente al 25 novembre

Il bilancio distingue anche gli interventi delle Volanti nel mese che precede la ricorrenza: sei persone sono state arrestate, quattro per maltrattamenti contro familiari o conviventi e due per la violazione di provvedimenti di allontanamento o di divieto di avvicinamento. Sono dati su un periodo più breve, non una seconda serie da sommare alle cifre dei dieci mesi.

Una stanza riservata per chi denuncia

Accanto ai numeri c’è una novità per chi si rivolge alla Questura. Nei locali della Squadra mobile è prevista una stanza dedicata all’ascolto delle persone vulnerabili, in particolare delle donne che denunciano abusi e violenze. L’iniziativa è parte del progetto «Una stanza tutta per sé»: come riferisce la TGR Piemonte, lo spazio è pensato per garantire riservatezza nel momento della denuncia.

I dati di polizia dicono quante volte gli uffici sono intervenuti con determinati provvedimenti. Non misurano però i casi che non arrivano a una denuncia o a una richiesta di aiuto. Allo stesso modo, un ammonimento e un arresto sono atti diversi: leggerli separatamente aiuta a capire come si articola il lavoro di prevenzione e contrasto.