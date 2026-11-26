Chi attraversa piazza Castello a Torino può tornare a vedere per intero la facciata juvarriana di Palazzo Madama. Il 25 novembre è stata presentata la conclusione del restauro. Le quattro figure che si vedono sulla sommità sono copie: gli originali, restaurati, sono stati collocati nella Galleria di Carlo Emanuele I, negli spazi sotto il palazzo.

Che cosa è stato restaurato

Il recupero ha interessato i marmi, i finestroni e la struttura della facciata. Il cantiere è stato diviso in due lotti: il primo, svolto tra il 2022 e il 2024, ha riguardato il corpo centrale; il secondo ha completato le due ali laterali. Il fotoblog della Città di Torino racconta l’intervento con le immagini della facciata ripulita dai ponteggi.

Perché in alto ci sono le copie

Le quattro statue sono allegorie del Buon Governo. Conservare gli originali all’interno permette di proteggerli dalle intemperie e di osservarli da vicino. Le copie mantengono invece leggibile il disegno di Juvarra dalla piazza. La distinzione spiega perché il restauro ha cambiato la collocazione delle opere senza rinunciare al profilo storico del palazzo.

La facciata è una tappa, non la fine dei lavori

Secondo la Fondazione CRT, centro e ali sono costati rispettivamente 2,9 e 2,3 milioni di euro. Il programma complessivo del palazzo vale 12,5 milioni: non è il costo della sola facciata. Al progetto partecipano anche la Città e il Ministero della Cultura, con la Fondazione Torino Musei. Per visitare gli interni conviene consultare gli orari e gli avvisi del museo prima di partire.