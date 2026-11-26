Cronaca & Attualità
Treni Torino–Milano: bus e orari modificati fino al 28 novembre
Per lavori tra Vercelli e Novara, alcune corse regionali sono sostituite da autobus o cambiano orario. Le variazioni interessano anche i collegamenti con Torino e Ivrea.
Fino a sabato 28 novembre 2026, lavori di manutenzione tra Vercelli e Novara modificano alcune corse regionali dirette anche a Torino e Ivrea. Su singoli tratti sono previsti autobus sostitutivi; sulla Torino–Milano alcuni treni cambiano orario o sono sostituiti da altre corse. Il dettaglio è nell’avviso di RFI sulle variazioni dal 25 al 28 novembre.
Le corse Torino–Milano interessate
Il 26 e il 27 novembre i regionali veloci RV 2045 e RV 33456 sono cancellati e sostituiti rispettivamente dai treni 33427 e 83780. Il primo parte da Torino Porta Nuova alle 21:35 e arriva a Milano Centrale alle 23:40; il secondo parte da Milano Centrale alle 22:00 e raggiunge Torino Porta Nuova alle 00:07 del giorno successivo.
Il 27 e il 28 novembre cambiano gli orari di altre tre corse:
- L’RV 2011 parte da Torino Porta Nuova alle 5:30 e arriva a Milano Centrale alle 7:25.
- L’RV 2014 parte da Milano Centrale alle 7:40 e arriva a Torino Porta Nuova alle 9:35.
- L’RV 2010 circola regolarmente da Milano a Novara, da dove riparte alle 6:20 verso Torino Porta Nuova, con arrivo alle 7:40.
Autobus da Novara a Vercelli
Per tre regionali diretti a Chivasso o Ivrea, il tratto da Novara a Vercelli è coperto da autobus; a Vercelli il viaggio prosegue in treno. Le corse e gli orari variano secondo il giorno:
|Regionale
|Giorni di novembre
|Bus da Novara
|Bus a Borgo Vercelli
|Bus a Vercelli
|Treno da Vercelli
|R 11350
|Dal 25 al 28
|3:35
|—
|4:14
|4:27
|R 11352
|27 e 28
|4:50
|5:19
|5:29
|5:42
|R 11354
|27
|5:37
|6:06
|6:16
|6:23
Il 27 novembre l’R 11354 prosegue verso Ivrea con orari modificati da Vercelli a Torrazza; da Chivasso a Ivrea il servizio è regolare. I bus Trenitalia fermano nei piazzali davanti alle stazioni. A Borgo Vercelli la fermata è in via T. Tasso, lato chiesa, all’altezza della palina STN.
Le variazioni sulla SFM3 e sulla Ivrea–Torino
Sulla SFM3 Bardonecchia–Torino Porta Nuova, il treno 26907 del 27 novembre e il 26995 del 28 novembre arrivano a Porta Nuova alle 7:50, cinque minuti dopo l’orario ordinario; le altre fermate e i relativi orari restano invariati.
Il 27 e il 28 novembre l’RV 2712 Ivrea–Torino Porta Nuova parte da Torino Porta Susa alle 7:30 e arriva a Porta Nuova alle 7:45, rispettivamente quattro e cinque minuti dopo l’orario ordinario. Da Ivrea a Chivasso circola regolarmente.
Prima della partenza
Le modifiche riguardano corse specifiche, non una sospensione generale della linea Torino–Milano. RFI indica che i canali di vendita delle imprese ferroviarie sono aggiornati: prima del viaggio è utile controllare data, numero del treno e orario dell’eventuale autobus sostitutivo.
Chi sale a Torino Porta Susa può consultare anche gli orari intermedi dell’avviso: il 33427 vi ferma alle 21:46. Per i viaggi nella direzione opposta, l’arrivo delle 00:07 a Porta Nuova cade nel giorno successivo alla partenza da Milano.
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