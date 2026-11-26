Fino a sabato 28 novembre 2026, lavori di manutenzione tra Vercelli e Novara modificano alcune corse regionali dirette anche a Torino e Ivrea. Su singoli tratti sono previsti autobus sostitutivi; sulla Torino–Milano alcuni treni cambiano orario o sono sostituiti da altre corse. Il dettaglio è nell’avviso di RFI sulle variazioni dal 25 al 28 novembre.

Le corse Torino–Milano interessate

Il 26 e il 27 novembre i regionali veloci RV 2045 e RV 33456 sono cancellati e sostituiti rispettivamente dai treni 33427 e 83780. Il primo parte da Torino Porta Nuova alle 21:35 e arriva a Milano Centrale alle 23:40; il secondo parte da Milano Centrale alle 22:00 e raggiunge Torino Porta Nuova alle 00:07 del giorno successivo.

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Il 27 e il 28 novembre cambiano gli orari di altre tre corse:

L’RV 2011 parte da Torino Porta Nuova alle 5:30 e arriva a Milano Centrale alle 7:25.

L’RV 2014 parte da Milano Centrale alle 7:40 e arriva a Torino Porta Nuova alle 9:35.

L’RV 2010 circola regolarmente da Milano a Novara, da dove riparte alle 6:20 verso Torino Porta Nuova, con arrivo alle 7:40.

Autobus da Novara a Vercelli

Per tre regionali diretti a Chivasso o Ivrea, il tratto da Novara a Vercelli è coperto da autobus; a Vercelli il viaggio prosegue in treno. Le corse e gli orari variano secondo il giorno:

Regionale Giorni di novembre Bus da Novara Bus a Borgo Vercelli Bus a Vercelli Treno da Vercelli R 11350 Dal 25 al 28 3:35 — 4:14 4:27 R 11352 27 e 28 4:50 5:19 5:29 5:42 R 11354 27 5:37 6:06 6:16 6:23

Il 27 novembre l’R 11354 prosegue verso Ivrea con orari modificati da Vercelli a Torrazza; da Chivasso a Ivrea il servizio è regolare. I bus Trenitalia fermano nei piazzali davanti alle stazioni. A Borgo Vercelli la fermata è in via T. Tasso, lato chiesa, all’altezza della palina STN.

Le variazioni sulla SFM3 e sulla Ivrea–Torino

Sulla SFM3 Bardonecchia–Torino Porta Nuova, il treno 26907 del 27 novembre e il 26995 del 28 novembre arrivano a Porta Nuova alle 7:50, cinque minuti dopo l’orario ordinario; le altre fermate e i relativi orari restano invariati.

Il 27 e il 28 novembre l’RV 2712 Ivrea–Torino Porta Nuova parte da Torino Porta Susa alle 7:30 e arriva a Porta Nuova alle 7:45, rispettivamente quattro e cinque minuti dopo l’orario ordinario. Da Ivrea a Chivasso circola regolarmente.

Prima della partenza

Le modifiche riguardano corse specifiche, non una sospensione generale della linea Torino–Milano. RFI indica che i canali di vendita delle imprese ferroviarie sono aggiornati: prima del viaggio è utile controllare data, numero del treno e orario dell’eventuale autobus sostitutivo.

Chi sale a Torino Porta Susa può consultare anche gli orari intermedi dell’avviso: il 33427 vi ferma alle 21:46. Per i viaggi nella direzione opposta, l’arrivo delle 00:07 a Porta Nuova cade nel giorno successivo alla partenza da Milano.