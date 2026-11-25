Domenica 29 novembre 2026, la Torino City Marathon e la Torino City Half Marathon porteranno deviazioni, limitazioni e sospensioni su decine di linee GTT a Torino, Beinasco, Orbassano, Nichelino e Moncalieri. Le modifiche sono previste soprattutto tra la mattina e il primo pomeriggio, con orari diversi per ciascuna linea. Il prospetto delle variazioni GTT indica percorsi e fasce orarie, comprese quelle dei servizi extraurbani interessati.

Le linee sospese

Tra le modifiche previste figurano le seguenti sospensioni temporanee. La linea 41, dopo l’interruzione, riprenderà con un percorso limitato fino a mezzogiorno.

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Linea Sospensione domenica 29 novembre 1N 8.34–13 7 storica Da inizio servizio alle 15.10 10 festiva 7.15–10.15 13+ 13.30–14.30 16 CD bus 6.30–9 39 7–12.15 41 8–10 47 9.20–13.40

Percorsi ridotti e deviazioni

Altre linee continueranno a circolare su tratte ridotte o con capolinea provvisori. La 9 sarà divisa in due tratte dalle 7.30 alle 9.15: piazza Stampalia–piazza Bernini e corso Massimo d’Azeglio–Porta Nuova.

La 41, dopo la sospensione, sarà limitata dalle 10 alle 12 in corrispondenza di viale Torino e della circonvallazione Borgaretto, a Nichelino. La 5 festiva e la 6 avranno modifiche articolate in più fasi; la 16 CD bus sarà deviata dopo la sospensione. Orari e percorsi possono differire anche tra le due direzioni.

Le variazioni seguono le chiusure temporanee al traffico previste per le gare. A Nichelino, il Comune ha disposto modifiche alla circolazione su più strade, tra cui viale Torino e via XXV Aprile: il provvedimento sulla viabilità indica i tratti interessati e le fasce orarie dei divieti.

Parcheggio Castello: ingresso e uscita chiusi

Dalle 22 di sabato 28 novembre fino al termine delle necessità di domenica saranno chiusi l’ingresso di piazza Castello e l’uscita di via Viotti del parcheggio Castello. GTT indica invece in regolare servizio i parcheggi Roma e San Carlo.

Prima di partire è opportuno controllare nel prospetto GTT la linea e la direzione del proprio viaggio: alcune modifiche si svolgono in più fasi e riguardano anche i collegamenti extraurbani.