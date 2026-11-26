Cronaca & Attualità
Violenza contro le donne, i Carabinieri nei centri commerciali di Torino e Grugliasco fino al 29 novembre
Venerdì 27 novembre due punti informativi a Torino, al Carrefour di corso Montecucco e al Lingotto; sabato 28 e domenica 29 l’appuntamento è alle Gru di Grugliasco.
I Carabinieri hanno programmato punti informativi contro la violenza sulle donne nei centri commerciali di Torino e Grugliasco fino a domenica 29 novembre 2026. Secondo il calendario riportato da Torino Oggi, venerdì 27 novembre sono previste due postazioni nel capoluogo; sabato 28 e domenica 29 il presidio è in programma alle Gru, a Grugliasco.
L’iniziativa del Comando provinciale, avviata il 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, offre ascolto e informazioni sui percorsi di tutela. In alcune sedi del programma i militari sono affiancati da associazioni antiviolenza.
Le sedi a Torino e Grugliasco
Venerdì 27 novembre le postazioni sono previste al Carrefour Iper di corso Montecucco 108 e al centro commerciale Lingotto – 8 Gallery, in via Fenoglietti 15, a Torino. Sabato 28 e domenica 29 novembre il punto informativo è previsto a Shopville Le Gru, in via Crea 10, a Grugliasco.
Il calendario disponibile non indica gli orari delle postazioni né precisa se le associazioni antiviolenza saranno presenti anche in queste sedi.
I numeri per chiedere aiuto
Per un pericolo immediato è attivo il 112, numero unico di emergenza. Il 1522, numero nazionale antiviolenza e stalking, offre ascolto e sostegno attraverso operatrici specializzate: è gratuito e attivo 24 ore su 24. I punti informativi non sostituiscono i canali di emergenza.
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