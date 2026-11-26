Il Torino Film Festival ha scelto di premiare Margarethe von Trotta riportando in sala il film con cui la regista tedesca aprì una strada a Venezia. Mercoledì 25 novembre, al Cinema Massimo, Giampiero Leo le ha consegnato il Premio speciale Fondazione CRT prima della proiezione di Anni di piombo. È un riconoscimento distinto dalla Stella della Mole, attribuita alla regista alla serata inaugurale al Teatro Regio. Il programma del Festival e il resoconto della consegna al Massimo.

Le due sorelle e la Germania degli anni Settanta

Nel film del 1981, la politica entra nella vita di due sorelle che hanno scelto strade diverse. Juliane è una giornalista; Marianne entra nella clandestinità. La storia si ispira alla vicenda delle sorelle Ensslin, ma la regista costruisce un’opera di finzione: la distanza tra Juliane e Marianne fa vedere come la stessa educazione, la stessa memoria familiare e la stessa epoca possano portare a decisioni opposte. La scheda del Festival.

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Il titolo originale è Die bleierne Zeit. Con questo film von Trotta vinse nel 1981 il Leone d’oro per il miglior film, prima donna a ottenere il riconoscimento alla Mostra del Cinema, come ricorda La Biennale di Venezia. Quarantacinque anni dopo, al Massimo si è rivisto anche il modo in cui la regista sposta il centro della storia: il racconto passa attraverso le discussioni tra due sorelle, le visite in carcere e la difficoltà di capire le scelte dell’altra.

Dal Museo Egizio alla sala, nella giornata del 25 novembre

Nel colloquio con TGR Piemonte, la regista ha scelto un ricordo torinese per spiegare il proprio lavoro. Ha raccontato di essere uscita dalla sala delle mummie del Museo Egizio, turbata dalla sensazione che fosse piena di presenze. Sul set, ha osservato, può venire la stessa voglia di scappare quando un film prende una direzione inattesa; lì però il lavoro impone di restare.

La proiezione del Massimo ha coinciso con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il Festival ha aderito alla campagna Posto Occupato: il Comune aveva annunciato una poltrona simbolicamente riservata nelle sale del Festival e l’esposizione dei contatti del Centro Antiviolenza. Il comunicato della Città di Torino raccoglie anche i riferimenti ai servizi e alle altre iniziative.

Il 44° Torino Film Festival continua fino al 2 dicembre. Per le proiezioni ancora in programma, gli orari e i posti disponibili si consultano nella biglietteria ufficiale.