Il congedo paritario passa dalle commissioni al Consiglio comunale di Torino. Giovedì 26 novembre le commissioni Diritti e Pari opportunità e Quarta hanno discusso a Palazzo Civico l’ordine del giorno 31969/2026, di cui è prima firmataria Ludovica Cioria (Pd). Il documento è stato licenziato per l’Aula, riferisce CittAgorà, il giornale del Consiglio comunale. Al Consiglio resta il voto sull’atto di indirizzo; per modificare i congedi occorrerebbe invece una legge nazionale.

Cosa chiede l’ordine del giorno

Il testo discusso in commissione chiede a sindaco e giunta di sollecitare Governo e Parlamento a esaminare la proposta di iniziativa popolare del comitato Pari alla Pari. Prevede inoltre iniziative locali sulla condivisione del lavoro di cura, da costruire con associazioni, sindacati, imprese, servizi educativi e Terzo settore. Se approvato, l’ordine del giorno sarà trasmesso, tra gli altri, ai presidenti di Camera e Senato e alla Presidenza del Consiglio.

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Questa distinzione conta per chi si chiede che cosa succeda dopo il passaggio in Sala Rossa. Il Comune può prendere una posizione, rappresentarla a Roma e promuovere attività sul territorio. Non può, con questo voto, cambiare la durata o l’indennità del congedo dei lavoratori. La vicesindaca Michela Favaro ha ricondotto l’iniziativa al Piano per le famiglie torinesi, che riguarda i servizi e le politiche locali per i nuclei con minori.

Cinque mesi per ciascun genitore: come funzionerebbe

La proposta popolare indica cinque mesi per ciascun genitore, obbligatori, retribuiti al 100% e non trasferibili. L’ultima caratteristica è quella che fa la differenza: i mesi riservati a un genitore non potrebbero essere ceduti all’altro. Nelle intenzioni dei promotori, riconoscere un periodo proprio a entrambe le persone cambia la distribuzione del tempo di cura fin dai primi mesi di vita. Non si tratta semplicemente di mettere a disposizione della coppia un monte di giorni da dividersi.

L’atto torinese ricorda che la raccolta è stata avviata il 3 giugno 2026 e indica 58.243 sottoscrizioni al 2 novembre, oltre la soglia costituzionale delle 50.000 firme. È il dato riportato dalla proposta di ordine del giorno; il superamento della soglia non equivale a un voto favorevole del Parlamento.

Le regole per i genitori oggi

La scheda INPS sul congedo di paternità obbligatorio indica per i padri lavoratori dipendenti dieci giorni lavorativi, venti in caso di parto plurimo, nella finestra che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque successivi. Il congedo di maternità ha di norma una durata di cinque mesi, con modalità di fruizione previste dalla disciplina nazionale.

Per chi deve organizzarsi adesso non cambia quindi la base su cui fare i conti: valgono le tutele previste oggi, distinte dal congedo parentale, che ha regole proprie. I prossimi passaggi da seguire sono due: a Torino, il voto del Consiglio; a Roma, l’eventuale esame della proposta di legge. Solo il secondo percorso può tradurre la richiesta in nuovi diritti.