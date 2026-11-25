La Giunta di Torino ha adottato le raccomandazioni sul benessere e la sicurezza digitale delle bambine e dei bambini da 0 a 6 anni. Per famiglie, nidi e scuole dell’infanzia il documento offre indicazioni sull’uso degli schermi e sulla tutela delle immagini dei minori. Il Comune prevede di diffonderlo nei servizi educativi attraverso incontri sul territorio da gennaio 2027.

La decisione riguarda un testo già pubblicato a maggio. Come spiega il comunicato sull’adozione delle raccomandazioni, la delibera è stata approvata su proposta dell’assessora alle Politiche educative Carlotta Salerno. Gli incontri e le iniziative di formazione e sensibilizzazione sono annunciati, ma il Comune non ne precisa ancora date puntuali, sedi o modalità di partecipazione.

Che cosa cambia con la decisione della Giunta

La novità non è la pubblicazione di nuove indicazioni, bensì la loro adozione da parte della Giunta e l’impegno della Città a promuoverne la conoscenza. L’obiettivo dichiarato è offrire a famiglie e servizi educativi un riferimento condiviso per accompagnare i bambini nell’uso delle tecnologie.

Salerno ha spiegato che l’amministrazione intende sostenere genitori e comunità con indicazioni fondate sulle evidenze scientifiche. Le raccomandazioni sono state elaborate da un tavolo tecnico multiprofessionale promosso dall’assessorato insieme all’associazione MEC e alla Società italiana delle cure primarie pediatriche, con la partecipazione di servizi e istituzioni del territorio.

Schermi e primi anni: le indicazioni per le famiglie

Le raccomandazioni integrali invitano gli adulti a dare spazio al gioco, alla lettura e alle relazioni dirette, mettendo da parte i dispositivi nei momenti condivisi, come i pasti, il gioco e la cura. Il documento suggerisce alternative agli schermi, dalle storie raccontate alle attività all’aperto.

Per l’esposizione dei bambini, il testo indica di evitare gli schermi sotto i 2 anni. Tra i 2 e i 5 anni, eventuali attività digitali dovrebbero essere introdotte gradualmente, per brevi momenti, con contenuti adeguati e la presenza attiva di un adulto: il riferimento è un massimo di un’ora al giorno intorno ai 5 anni.

Le raccomandazioni invitano a non usare gli schermi come calmante, ricompensa o intrattenimento, soprattutto durante i pasti e prima del sonno. Se vengono utilizzati, suggeriscono di privilegiare dispositivi con schermi più grandi, collocati negli spazi comuni e gestiti dagli adulti, evitando che smartphone e tablet diventino strumenti personali dei bambini.

In presenza di bisogni educativi speciali o neurodivergenze, il documento invita a confrontarsi con pediatri e professionisti di riferimento per valutare se e come integrare il digitale nel percorso di crescita.

Nidi, scuole e tutela delle immagini

Nei servizi educativi il documento indica ingressi e uscite senza smartphone, per favorire il saluto e il dialogo tra famiglie e personale. Raccomanda al personale di non usare telefoni personali in sezione e suggerisce di privilegiare gli strumenti della struttura per documentare le attività. Il confronto quotidiano, aggiunge, non dovrebbe essere sostituito da aggiornamenti via app o raccolte di fotografie.

Un altro punto riguarda la privacy dei minori: foto e video condivisi online possono essere copiati e diffusi oltre il controllo di chi li pubblica. Le raccomandazioni invitano a limitare la condivisione e a non pubblicare immagini di altri bambini senza il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Gli incontri annunciati

Il prossimo passaggio indicato dal Comune è la diffusione delle raccomandazioni nei servizi educativi, con incontri sul territorio a partire da gennaio 2027 e iniziative rivolte al personale e alle famiglie. Restano da precisare il calendario, le sedi e le modalità di partecipazione.