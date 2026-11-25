Pioggia a Torino, una spolverata sulla collina e neve nelle valli: la perturbazione che ha attraversato il Piemonte lascerà ancora precipitazioni residue nella mattinata di giovedì 26 novembre. Il bollettino meteo di Arpa Piemonte ne prevede l’esaurimento entro mezzogiorno, con schiarite nel pomeriggio. Per la Pianura Torinese e le Colline il livello di allerta è verde.

Pioggia in città e neve sulle valli

Le precipitazioni sono state prevalentemente piovose nei centri urbani, mentre sulla collina torinese è stata segnalata una spolverata. Secondo la ricostruzione di Repubblica Torino, nelle vallate alpine i fiocchi sono scesi localmente fino a 600-800 metri.

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La testata riporta anche 26 centimetri di neve fresca a Bardonecchia, attribuiti ai nivometri Arpa, e accumuli maggiori in altre località piemontesi. Nel resoconto non sono precisati la stazione di Bardonecchia, l’intervallo di misura e l’orario del rilevamento: il valore non descrive quindi le condizioni dell’intera valle.

Le segnalazioni riguardano luoghi e quote differenti, non una condizione uniforme per tutto il Torinese. Anche nella precedente nevicata nelle valli torinesi, osservazioni puntuali e quota neve prevista descrivevano aspetti diversi.

Livello verde per la Pianura Torinese e le Colline

Il bollettino di allerta Arpa e Protezione civile regionale, numero 342, è stato emesso il 25 novembre alle 13 e ha validità di 36 ore. Per il 25 e il 26 novembre indica livello verde per rischio idrogeologico, idraulico, temporali e neve nella zona Piem-L, denominata Pianura Torinese e Colline.

Il verde indica assenza di fenomeni significativi prevedibili nella scala dell’allerta; non significa che non possano verificarsi precipitazioni. Le valli appartengono ad altre zone di allerta e vanno considerate separatamente.

La previsione per giovedì

Nel bollettino meteo regionale numero 375, emesso il 25 novembre alle 14 e valido per 84 ore, Arpa prevede per giovedì mattina fenomeni deboli sul Piemonte centro-orientale, localmente moderati sulle pianure, fino a mezzogiorno. La previsione è regionale e non stabilisce l’ora esatta in cui smetterà di piovere in ogni zona di Torino.

Dopo una mattinata molto nuvolosa sono attese ampie schiarite nel pomeriggio e la formazione di nebbie sulle pianure in serata. Il prossimo aggiornamento del bollettino meteo è indicato per le 14 del 26 novembre; quello dell’allerta per le 13 dello stesso giorno.