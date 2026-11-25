Cronaca & Attualità
Scontro tra Carignano e Candiolo: tre feriti in codice rosso
L’incidente è avvenuto su strada Orbassano nel pomeriggio del 25 novembre. I tre uomini sono stati trasportati al CTO di Torino.
Tre uomini sono rimasti feriti in uno scontro tra più veicoli avvenuto nel pomeriggio del 25 novembre 2026 su strada Orbassano, tra Carignano e Candiolo, in direzione di Candiolo. Secondo la ricostruzione di Torino Oggi, tutti e tre sono stati trasportati al CTO di Torino in codice rosso.
I soccorsi e la dinamica
I feriti hanno 63, 59 e 82 anni. Intorno alle 17.30 è stato attivato il 118 di Azienda Zero: la centrale operativa di Torino ha inviato un’ambulanza e l’elicottero del servizio regionale di elisoccorso.
TorinoSud riferisce di un impatto frontale sulla provinciale 142 e di una chiusura temporanea durante i soccorsi e la rimozione dei mezzi. Non è confermato se la strada sia ancora chiusa. Le cause dello scontro restano da accertare.
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