Tre uomini sono rimasti feriti in uno scontro tra più veicoli avvenuto nel pomeriggio del 25 novembre 2026 su strada Orbassano, tra Carignano e Candiolo, in direzione di Candiolo. Secondo la ricostruzione di Torino Oggi, tutti e tre sono stati trasportati al CTO di Torino in codice rosso.

I soccorsi e la dinamica

I feriti hanno 63, 59 e 82 anni. Intorno alle 17.30 è stato attivato il 118 di Azienda Zero: la centrale operativa di Torino ha inviato un’ambulanza e l’elicottero del servizio regionale di elisoccorso.

TorinoSud riferisce di un impatto frontale sulla provinciale 142 e di una chiusura temporanea durante i soccorsi e la rimozione dei mezzi. Non è confermato se la strada sia ancora chiusa. Le cause dello scontro restano da accertare.