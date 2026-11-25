La Città metropolitana di Torino ha acquistato 6.000 braccialetti per il controllo delle bevande, destinati agli istituti superiori del territorio metropolitano. La distribuzione nelle scuole partirà dal 10 dicembre 2026, secondo il comunicato della Città metropolitana. Il test segnala la possibile presenza di GHB, ma non consente di escludere altre sostanze.

L’iniziativa è stata presentata il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, durante un incontro con il personale dell’ente nella sede di corso Inghilterra. In quell’occasione sono stati consegnati i primi braccialetti.

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Come funziona il test

I dispositivi, prodotti da Verify, sono monouso e dotati di quattro aree reattive, ciascuna utilizzabile per un controllo. Si applica una goccia della bevanda su un’area: se questa diventa blu, il test segnala la possibile presenza di GHB, una sostanza che può essere aggiunta di nascosto alle bevande per facilitare una violenza sessuale.

Le aree non ancora utilizzate restano disponibili per controlli successivi, anche sulla stessa bevanda. Un esito negativo non garantisce che la bevanda sia sicura.

La prevenzione e la distribuzione nelle scuole

La consigliera metropolitana delegata all’istruzione Caterina Greco ha spiegato che la distribuzione affianca le attività di sensibilizzazione e prevenzione già promosse dall’ente, con l’obiettivo di accrescere l’attenzione alla sicurezza propria e delle altre persone.

La consigliera delegata alle pari opportunità e alle politiche sociali Rossana Schillaci ha richiamato anche la formazione rivolta agli enti locali e le attività di educazione sessuo-affettiva nelle scuole.

Per la distribuzione negli istituti è stato indicato l’avvio dal 10 dicembre; non sono stati precisati il calendario delle consegne alle singole scuole né il numero di braccialetti assegnati a ciascuna.