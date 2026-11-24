Una nuova stanza d’ascolto per le vittime vulnerabili sarà realizzata nei locali della Squadra Mobile di Torino, con particolare attenzione alle donne che decidono di denunciare abusi e violenze. L’accordo è stato firmato il 23 novembre 2026 dal questore Massimo Gambino e dalla presidente del Torino Soroptimist Club, Ivana Celona, durante una conferenza stampa in Questura, secondo il resoconto dell’incontro diffuso da Torino Oggi.

L’intesa riguarda la realizzazione dello spazio: non sono state indicate una data di apertura né le modalità di accesso.

Scelti dalla redazione Torino, 86 casi di violenza contro le donne seguiti dalla Polizia Locale

Uno spazio riservato durante la denuncia

La stanza rientra nel progetto nazionale «Una stanza tutta per sé», che prevede ambienti protetti nelle sedi delle forze dell’ordine per accogliere e ascoltare le donne che hanno subito violenza e altre persone vulnerabili. L’obiettivo è offrire un contesto riservato nel momento della denuncia.

Il progetto è nato a Torino nel 2014 per iniziativa del club Soroptimist, con una prima stanza realizzata presso la compagnia dei Carabinieri di Mirafiori. Nel capoluogo, uno spazio analogo è già stato inaugurato al commissariato di Madonna di Campagna.

La presidente Celona ha definito l’iniziativa importante e ha espresso l’auspicio che ne seguano altre, secondo quanto riferito dalla Stampa.

La realizzazione e i prossimi passaggi

Per la nuova stanza della Squadra Mobile restano da conoscere i tempi dei lavori, la data di inaugurazione e le modalità con cui le persone interessate potranno accedervi. La firma dell’accordo non coincide quindi con l’avvio del servizio.

L’iniziativa è distinta dall’attività del Reparto di Prossimità della Polizia Locale, che nell’ultimo anno ha seguito 86 casi di violenza contro le donne a Torino, secondo il bilancio diffuso dalla Città.

A chi rivolgersi a Torino

La nuova stanza è pensata per il momento della denuncia e non va confusa con i servizi di primo orientamento già attivi. Il 1522, numero nazionale antiviolenza e stalking, è gratuito, attivo 24 ore su 24 e raggiungibile anche via chat dal sito ufficiale. A Torino il Centro antiviolenza della Città è in corso Unione Sovietica 228/D.