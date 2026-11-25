Il Consiglio delle autonomie locali del Piemonte ha espresso parere favorevole sul bilancio di previsione e sul Documento di economia e finanza regionale, il DEFR, per il 2027-2029. Il via libera, riportato da L’Agenda News sulla base di un comunicato del Consiglio regionale, non equivale all’approvazione dei due atti: l’esame prosegue in sede consiliare.

Per Torino e gli altri Comuni piemontesi il parere è una tappa del confronto sulle scelte regionali che interessano gli enti locali. Non assegna, da solo, nuove risorse al Comune di Torino né modifica direttamente i servizi per i cittadini.

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Che cosa significa il parere del CAL

Il Consiglio delle autonomie locali è la sede di consultazione tra Regione ed enti locali. La sua assemblea esprime un parere obbligatorio sui disegni di bilancio e sugli atti di programmazione per gli aspetti relativi alle funzioni degli enti locali. Il voto del CAL è distinto da quello del Consiglio regionale.

Secondo il resoconto, il parere sui due documenti è stato approvato all’unanimità dei votanti. L’assessore regionale al Bilancio Andrea Tronzano ha indicato che il bilancio potrebbe ancora essere corretto in relazione alla manovra nazionale e al riparto sanitario 2026. Si tratta di possibili modifiche, non di variazioni già decise.

Bilancio e DEFR: due documenti con funzioni diverse

Il bilancio di previsione riguarda le entrate e le spese previste. Il DEFR definisce invece il quadro di programmazione e le linee strategiche della Regione.

Per valutare gli effetti sui territori bisognerà quindi considerare sia le scelte definitive di bilancio sia gli atti che daranno attuazione ai singoli interventi. Il parere delle autonomie locali non anticipa l’esito del voto consiliare.

Come partecipare alle consultazioni

La prima Commissione consiliare ha avviato le consultazioni online sul disegno di legge n. 173 sul bilancio e sulla proposta di deliberazione n. 169 sul DEFR. Le schede istituzionali indicano per entrambi gli atti il termine delle ore 17 del 26 novembre 2026 per l’invio delle osservazioni scritte e rimandano al modulo per presentarle.

Per chi presenta osservazioni, i riferimenti da indicare sono diversi: ddl 173 se il tema riguarda stanziamenti ed entrate, pdc 169 se l’osservazione riguarda gli obiettivi e le priorità. Le due schede del Consiglio regionale permettono anche di seguire separatamente l’esame dei testi.

Terminata la consultazione, resta il percorso di esame e approvazione in Consiglio regionale. Il testo definitivo, e gli eventuali provvedimenti attuativi, chiariranno le scelte destinate a incidere sui territori.