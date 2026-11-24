Dal 12 dicembre 2026 la Regione Piemonte subentrerà nella gestione degli interventi ancora aperti legati all’eredità di Torino 2006, insieme alle risorse residue. Il passaggio, alla scadenza della gestione del commissario governativo Vincenzo Coccolo, è stato illustrato il 23 novembre al Grattacielo Piemonte, secondo il resoconto dell’incontro istituzionale.

Il cambio di responsabilità non coincide con la fine dei lavori. Nel bilancio illustrato dal presidente della Regione Alberto Cirio, su 67 interventi 48 sono conclusi, altri dieci sono attesi entro il 12 dicembre e nove hanno come obiettivo il completamento entro il 2028. Fra questi ultimi figurano la riconversione del sito della pista di bob a Cesana Torinese e quella dello stadio del salto con gli sci a Pragelato.

Che cosa cambia con il passaggio alla Regione

Dopo lo scioglimento della Fondazione 20 marzo 2006, la gestione del programma post olimpico era stata affidata per due anni a Coccolo. La Regione dovrà accompagnare la conclusione degli interventi e gestire le risorse ancora disponibili al termine del commissariamento.

Questo non significa che ogni cantiere sarà gestito direttamente dagli uffici regionali. La legge sugli interventi post olimpici distingue l’individuazione delle opere dalla loro esecuzione: oltre a SCR Piemonte, le procedure possono essere affidate alle stazioni appaltanti dei Comuni o delle unioni montane interessati, se iscritte all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.

Quanti interventi sono conclusi

I 58 interventi indicati come traguardo per dicembre comprendono i 48 già ultimati e i dieci che, secondo la previsione presentata da Cirio, dovrebbero terminare entro il 12 dicembre. La seconda parte del conteggio non rappresenta quindi un risultato già acquisito.

Tra i lavori dichiarati conclusi figurano il primo lotto delle Arcate ex MOI a Torino, interventi a Torino Esposizioni e manutenzioni straordinarie degli impianti del ghiaccio a Torino, Pinerolo e Torre Pellice. Per le Arcate è prevista una seconda fase di riqualificazione, inclusa fra le opere programmate tra il 2027 e il 2028.

Cesana e Pragelato: quali lavori restano

A Cesana il programma prevede lo smantellamento della pista di bob e la riqualificazione ambientale dell’area. La gara per i lavori pubblicata da SCR Piemonte il 3 novembre è indicata come bandita: le offerte devono arrivare entro le 12 del 10 dicembre 2026. Il valore dell’appalto indicato nella scheda è di circa 7,62 milioni di euro.

Secondo il calendario illustrato all’incontro, l’avvio dei lavori è previsto per marzo 2027 e la conclusione entro la fine dello stesso anno. Sono date di programma, non un’aggiudicazione o una garanzia di avvio del cantiere.

A Pragelato è prevista la riconversione dello stadio olimpico del salto per un centro federale di sci nordico e un poligono di biathlon; un altro intervento riguarda il secondo lotto dello Ski Jumping Hotel. L’obiettivo complessivo per le nove opere arriva al 2028, senza che questo implichi una scadenza identica per ciascun cantiere.

Le risorse del programma e quelle da trasferire

Il programma è stato presentato con una dotazione complessiva di 79 milioni di euro: 75 milioni di risorse residue legate alla gestione olimpica e 4 milioni aggiunti dal Governo. Non è la cifra che passerà integralmente alla Regione: il trasferimento riguarda le risorse ancora disponibili al termine della gestione commissariale.

Tra i prossimi passaggi ci sono la scadenza per le offerte di Cesana e la conclusione delle opere annunciate per dicembre. Per i lavori ancora aperti conteranno l’esito delle procedure e l’avanzamento dei singoli cantieri.