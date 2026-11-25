Eventi & Cultura
Teatro Regio, USB apre lo stato di agitazione per il Faust a Tel Aviv
Il sindacato sostiene la contestazione alla spedizione dell’allestimento. Il sovrintendente richiama gli impegni contrattuali della coproduzione.
USB ha aperto lo stato di agitazione al Teatro Regio di Torino contro la spedizione a Tel Aviv dell’allestimento del Faust. Il sindacato sostiene la protesta di un gruppo di lavoratrici e lavoratori e, nel comunicato sulla mobilitazione, aveva convocato per la mattina del 25 novembre 2026 un’assemblea sulle prossime iniziative.
La contestazione e la risposta del sovrintendente
Il gruppo di dipendenti contesta la scelta di inviare l’allestimento in Israele. Nel proprio appello, i firmatari affermano che le operazioni di carico sono già state contestate sul palcoscenico e chiedono di ostacolare la spedizione.
USB sostiene che la scelta non possa essere considerata un semplice scambio culturale alla luce di quanto accade in Palestina. Il sindacato mette a disposizione i propri strumenti per contrastare l’operazione e chiede alle istituzioni cittadine di prendere posizione e intervenire. Nella sua valutazione politica, definisce la trasferta un’operazione di «normalizzazione e occultamento» delle politiche israeliane.
Il sovrintendente Mathieu Jouvin ha richiamato gli impegni contrattuali legati alla coproduzione: secondo quanto riportato da la Repubblica, ha sostenuto che il teatro non può disattenderli.
La coproduzione e le date a Tel Aviv
Il Faust di Charles Gounod è una coproduzione del Teatro Regio, dell’Opéra de Lausanne e dell’Israeli Opera, con la regia e l’allestimento di Stefano Poda. Il programma dell’Israeli Opera prevede le rappresentazioni a Tel Aviv dal 5 al 17 febbraio 2027.
La contestazione riguarda la spedizione dell’allestimento: lo stato di agitazione non è una cancellazione delle rappresentazioni, che restano indicate nel programma dell’Israeli Opera. Non risultano confermati nuovi stop o cambiamenti al calendario. La produzione, già in scena al Regio nel giugno 2015, torna a Tel Aviv con lo stesso impianto scenico di Poda: l’Israeli Opera indica nove recite, dalla prima del 5 febbraio all’ultima del 17.
Il punto della vertenza è dunque distinto dalla programmazione aperta al pubblico: da una parte USB contesta l’invio delle scene da Torino, dall’altra la direzione del Regio richiama gli obblighi assunti con i coproduttori.
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