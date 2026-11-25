USB ha aperto lo stato di agitazione al Teatro Regio di Torino contro la spedizione a Tel Aviv dell’allestimento del Faust. Il sindacato sostiene la protesta di un gruppo di lavoratrici e lavoratori e, nel comunicato sulla mobilitazione, aveva convocato per la mattina del 25 novembre 2026 un’assemblea sulle prossime iniziative.

La contestazione e la risposta del sovrintendente

Il gruppo di dipendenti contesta la scelta di inviare l’allestimento in Israele. Nel proprio appello, i firmatari affermano che le operazioni di carico sono già state contestate sul palcoscenico e chiedono di ostacolare la spedizione.

Scelti dalla redazione Torino Film Festival, Travolta apre al Regio: rush line gratuita ma senza accesso garantito

USB sostiene che la scelta non possa essere considerata un semplice scambio culturale alla luce di quanto accade in Palestina. Il sindacato mette a disposizione i propri strumenti per contrastare l’operazione e chiede alle istituzioni cittadine di prendere posizione e intervenire. Nella sua valutazione politica, definisce la trasferta un’operazione di «normalizzazione e occultamento» delle politiche israeliane.

Il sovrintendente Mathieu Jouvin ha richiamato gli impegni contrattuali legati alla coproduzione: secondo quanto riportato da la Repubblica, ha sostenuto che il teatro non può disattenderli.

La coproduzione e le date a Tel Aviv

Il Faust di Charles Gounod è una coproduzione del Teatro Regio, dell’Opéra de Lausanne e dell’Israeli Opera, con la regia e l’allestimento di Stefano Poda. Il programma dell’Israeli Opera prevede le rappresentazioni a Tel Aviv dal 5 al 17 febbraio 2027.

La contestazione riguarda la spedizione dell’allestimento: lo stato di agitazione non è una cancellazione delle rappresentazioni, che restano indicate nel programma dell’Israeli Opera. Non risultano confermati nuovi stop o cambiamenti al calendario. La produzione, già in scena al Regio nel giugno 2015, torna a Tel Aviv con lo stesso impianto scenico di Poda: l’Israeli Opera indica nove recite, dalla prima del 5 febbraio all’ultima del 17.

Il punto della vertenza è dunque distinto dalla programmazione aperta al pubblico: da una parte USB contesta l’invio delle scene da Torino, dall’altra la direzione del Regio richiama gli obblighi assunti con i coproduttori.