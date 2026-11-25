È morto Renato Pittalis, ex sindaco di Leinì e consigliere comunale di opposizione. Secondo la ricostruzione di Prima il Canavese, il suo corpo è stato trovato la mattina del 25 novembre 2026 nello studio professionale dove lavorava come geometra.

Pittalis aveva guidato il Comune della cintura torinese dal 2019 al 2024. Dopo il mandato da sindaco era rimasto in consiglio comunale tra i rappresentanti della minoranza; era anche vicepresidente di Avviso Pubblico e consigliere dell’Unione dei Comuni Nord Est Torino, che aveva presieduto in precedenza.

Dal mandato da sindaco al consiglio di minoranza

Nel 2024 Pittalis si era ricandidato alla guida di Leinì. Era arrivato al ballottaggio con Luca Torella, che vinse la sfida e gli subentrò come sindaco.

Nel consiglio comunale successivo alle elezioni, Pittalis rappresentava la minoranza. La scheda comunale sugli incarichi lo indica anche come componente della commissione permanente bilancio e rappresentante della minoranza nel consiglio dell’Unione Nord Est Torino.

Il suo percorso amministrativo aveva quindi coinvolto sia il Comune sia l’Unione, organismo che riunisce più amministrazioni del territorio. Nel 2023, quando era sindaco di Leinì, Pittalis ne era presidente.

L’impegno in Avviso Pubblico

Pittalis era vicepresidente di Avviso Pubblico, associazione di enti locali e Regioni impegnata nella prevenzione e nel contrasto delle mafie e della corruzione. Il suo nome figura tra i vicepresidenti nella composizione degli organi dell’associazione.

Nel 2023, mentre era sindaco e presidente dell’Unione, era tra gli interventi annunciati alla presentazione delle Giornate della Legalità a Torino, iniziativa della Città realizzata anche in collaborazione con Avviso Pubblico.

Il cordoglio per l’ex sindaco

La consigliera regionale Paola Antonetto lo ha ricordato per il legame con Leinì e per l’impegno in consiglio anche dopo la fine del mandato. Il consigliere regionale Sergio Bartoli ha richiamato il lavoro all’Unione dei Comuni e in Avviso Pubblico, esprimendo vicinanza alla famiglia e alla comunità.

Gli accertamenti sulla morte

Le circostanze della morte restano da chiarire. Secondo la ricostruzione di Repubblica, sono in corso accertamenti dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale.