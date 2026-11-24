La L84 Torino ha perso 0-1 contro l’HIT Kyiv lunedì 23 novembre al PalaMaggiore di Leinì, nell’andata degli ottavi della UEFA Futsal Champions League. Oleksandr Pediash ha segnato al 13’, come conferma il riepilogo UEFA. I campioni d’Italia hanno avuto occasioni per pareggiare fino agli ultimi secondi; il portiere ucraino Oleksandr Kravets ha tenuto inviolata la porta.

Il palo di Terry e il gol di Pediash

De Oliveira ha impegnato Kravets già nei primi minuti. Al 12’ Terry ha colpito al volo e una deviazione ha mandato il pallone sul palo. Poco dopo Pediash ha sbloccato la partita con un sinistro. Prima dell’intervallo la L84 ha cercato il pareggio con Terry e Rescia, mentre dall’altra parte Barbieri ha respinto un tentativo di Pervieiev.

La ripresa ha avuto occasioni da entrambe le parti. Secondo la cronaca della L84, Barbieri è intervenuto due volte su Kel; Kravets ha fermato Murilo e poi Fortini, servito sul secondo palo. Il club torinese ha riferito che il palazzetto era esaurito.

Le due occasioni nel finale

Negli ultimi due minuti Rescia ha liberato Josiko vicino alla porta, ma lo spagnolo non ha centrato lo specchio. A tre secondi dalla sirena i ruoli si sono invertiti: Josiko ha servito Rescia, che non è riuscito a trovare la porta. Nel dopogara Rescia ha riconosciuto la mancata concretezza e ha ricordato che la qualificazione si decide in due partite.

Ritorno il 4 dicembre: cosa serve per passare

La seconda partita è in programma venerdì 4 dicembre alle 18, ora italiana, alla FMF Futsal Arena di Ciorescu, in Moldavia, come indicato nel calendario UEFA degli ottavi e nel resoconto del club.

Per qualificarsi nei tempi regolamentari la L84 deve vincere con almeno due gol di scarto. Una vittoria con un solo gol di margine pareggerebbe il totale delle due partite: il regolamento UEFA prevede allora due supplementari di cinque minuti e, se la parità rimane, i rigori. Un pareggio o una sconfitta qualificherebbero l’HIT Kyiv. Chi passa incrocerà ai quarti la vincente tra Athletic Futsal e Semey.