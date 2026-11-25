I carabinieri hanno fermato un uomo di 50 anni, ritenuto il presunto autore della rapina del 16 novembre in via Schina, a Torino, dopo la quale è morta Adalgisa Lariccia, 92 anni. Secondo il resoconto dell’ANSA sul fermo, all’uomo sono contestati rapina e omicidio preterintenzionale.

Il provvedimento è stato eseguito nella notte tra il 24 e il 25 novembre, su decreto della Procura di Torino. La responsabilità del fermato dovrà essere accertata nel procedimento.

La rapina in via Schina

Il 16 novembre la donna stava camminando con la nuora in via Schina, nella zona di San Donato, quando un uomo in bicicletta l’avrebbe avvicinata, le avrebbe strappato la borsa e una collanina e l’avrebbe spinta. Cadendo, la 92enne ha battuto la testa. Soccorsa e trasportata all’ospedale Maria Vittoria, è morta il giorno successivo.

Le indagini e la convalida

Il fermo è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo operativo Torino San Carlo e del Nucleo investigativo del Comando provinciale, dopo nove giorni di indagini. Come riferisce la Tgr Piemonte nella ricostruzione delle indagini, i militari hanno analizzato le immagini delle telecamere della zona; l’ANSA riferisce di oltre cento impianti passati in rassegna e raccolto le testimonianze di persone presenti.

L’uomo, interrogato, si è avvalso della facoltà di non rispondere, riferisce l’ANSA. Il fermo dovrà essere sottoposto alla convalida del giudice per le indagini preliminari: secondo l’agenzia, l’udienza deve ancora essere fissata.